पंजाबी सिंगर राजवीर जवंदा का निधन, 11 दिन से वेंटिलेटर पर थे, सदमे में परिवार

पंजाबी सिंगर राजवीर जवांदा अब हमारे बीच नहीं रहे. उनका निधन हो गया है. सिंगर 11 दिन वेंटिलेटर पर थे. राजवीर की मौत के बाद से फैंस के बीच मातम पसरा हुआ है. हर कोई नम आंखों से उन्हें याद कर रहा है.

राजवीर जवांदा की मौत से सदमे में फैंस
पंजाबी सिंगर राजवीर जवांदा को लेकर बुरी खबर सामने आई है. अब वो हमारे बीच नहीं रहे. सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था. तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सक. 11 दिन वेंटिलेटर पर रहने के बाद उन्होंने अंतिम सांस ली.  

नहीं रहे राजवीर, दुखी फैंस

राजवीर के निधन की खबर ने उनके परिवार और फैंस को स्तब्ध कर दिया है. पंजाबी इंडस्ट्री में भी मातम पसरा हुआ है. सोशल मीडिया पर हर कोई राजवीर को नम आंखों से आखिरी विदाई दे रहा है. फैंस को उम्मीद थी सिंगर को बचा लिया जाएगा. हर कोई उनके लिए दुआ कर रहा था. लेकिन राजवीर को बचाया नहीं जा सका. सिंगर को सेलेब्स और फैंस ने श्रद्धांजलि दी है. उनकी आत्मा को शांति मिलने की दुआ की है.
 

 

