फेमस पंजाबी सिंगर का हुआ एक्सीडेंट, वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत की लड़ रहे जंग

पंजाबी सिंगर राजवीर जवांदा रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो गए जिसके बाद उनकी हालत गंभीर हो गई है. उन्हें सिर-रीढ़ की हड्डी में चोट आई है जिसके कारण वो मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पर हैं.

पंजाबी सिंगर राजवीर जवांदा की हालत गंभीर (Photo: Instagram @rajvirjawandaofficial)
पंजाबी सिनेमा से एक बेहद परेशान करने वाली खबर सामने आ रही है. सिंगर राजवीर जवांदा एक रोड एक्सीडेंट में बुरी तरह से घायल हो गए हैं. उन्हें गंभीर चोट आई है और साथ ही कार्डियक अरेस्ट भी हुआ है. राजवीर इस वक्त मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती है. डॉक्टर्स ने उनकी हालत गंभीर बताई है.

राजवीर जवांदा को लेकर क्या बोले डॉक्टर्स?

राजवीर जवांदा के साथ ये हादसा 27 सितंबर की सुबह हिमाचल प्रदेश के बद्दी के पास हुआ. बताया गया कि राजवीर अपनी बाइक पर बद्दी से शिमला की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान उनका एक्सीडेंट हुआ. सिंगर को सिर और रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है. हादसे के बाद उन्हें तुरंत सिविल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां राजवीर को कार्डियक अरेस्ट भी हुआ. जिसके बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में शिफ्ट कराया गया. 

डॉक्टर्स ने मीडिया से बातचीत में बताया, 'हॉस्पिटल पहुंचने पर, इमरजेंसी और न्यूरोसर्जरी टीमों ने तुरंत राजवीर का चेकअप किया. गंभीर जांच और पड़ताल किए गए और उन्हें फोर्टिस अस्पताल मोहाली में एडवांस लाइफ सपोर्ट पर रखा गया. अभी राजवीर वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है और उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.'

कौन हैं राजवीर जवांदा?

राजवीर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने नाम में से एक हैं. उन्होंने अपना सिंगिंग करियर साल 2014 में 'मुंडे लाइक मी' नाम के गाने से शुरू किया था. वो मनिंदर बुट्टर के साथ भी कोलैब में काम कर चुके हैं. राजवीर ने पंजाबी इंडस्ट्री के अंदर फोल्क और ट्रेडिशनल म्यूजिक को कायम रखा, जिसके कारण उनकी फैन फॉलोइंग हर उम्र के लोगों के बीच काफी ज्यादा है. 

उनके इंस्टाग्राम पर 2.4 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं. राजवीर कई सारे म्यूजिक वीडियोज में नजर आ चुके हैं, लेकिन जनता उनकी लाइव परफॉर्मेंस की दीवानी रहती है. शादी-बीयाह में राजवीर अपनी आवाज से फैंस को अपनी धुन पर नचाने में माहिर हैं. ऐसे में सिंगर के एक्सीडेंट की खबर फैंस को चिंतित कर रही है. वो राजवीर के जल्द से जल्द ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं.

---- समाप्त ----
