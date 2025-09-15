scorecardresearch
 

'पीछे देखो...' मीम वाले अहमद शाह के घर छाया मातम, नहीं रहा छोटा भाई, 2 साल पहले बहन की हुई थी मौत

सोशल मीडिया पर 'पीछे देखो पीछे...' वीडियो से वायरल अहमद शाह के छोटे भाई उमैर शाह का निधन हो गया है. अहमद ने खुद इंस्टाग्राम के जरिए ये खबर फैंस संग शेयर कर शोक जताया है.

पीछे देखो पीछे फेम अहमद शाह के भाई का हुआ निधन (Photo: Instagram @cuteahmadshah01)
'पीछे देखो पीछे...' मीम से वायरल हुआ पाकिस्तानी बच्चा अहमद शाह इन दिनों मुश्किल वक्त से गुजर रहा है. उसने अपने छोटे भाई उमैर शाह को हमेशा के लिए खो दिया है. अहमद ने खुद इंस्टाग्राम पर अपने भाई के निधन की जानकारी दी. उनके भाई के अचानक चले जाने से फैंस दुखी हैं. हर कोई उमैर की मौत का कारण जानना चाहता है.

कैसे हुई वायरल अहमद शाह के भाई की मौत? 

अहमद शाह ने अपने इंस्टाग्राम पर भाई उमैर की फोटोज शेयर करते हुए लिखा, 'ये सूचित किया जाता है कि हमारे परिवार का छोटा चमकता सितारा उमैर शाह अल्लाह के पास लौट आया है. मैं आप सभी से विनती करता हूं कि आप उसे और हमारे पूरे परिवार को अपनी दुआओं में रखें.'

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Peer Ahmad Shah (@cuteahmadshah01)

फैंस अहमद के भाई की मौत से हैरान-परेशान हैं. उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि इतनी कम उम्र में उमैर इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं. हर कोई इस खबर पर विश्वास नहीं कर पा रहा है. वो जानना चाहते हैं कि आखिर कैसे अहमद के भाई की मौत हुई. बता दें कि उमैर भी अपने भाई की तरह पाकिस्तान में काफी पॉपुलर हैं. वो टीवी पर अपने भाई के साथ 'शान-ए-रमजान' शो के किड्स सेगमेंट में भी आए. 

उनकी मौत का गम शो के होस्ट रहे वसीम बदामी ने भी मनाया. उन्होंने वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो उमैर की मौत का असली कारण बता रहे हैं. वसीम ने कहा, 'ये खबर बहुत बुरी है. हमारे शो में किड्स सेगमेंट की जान उमैर शाह का निधन हो चुका है.'

'जो डॉक्टर्स से हमारी बात हुई, उसके मुताबिक उमैर को उल्टी हुई थी, जो गलती से उसके फेफडों में चली गई. जिसके कारण उसे सांस लेने में तकलीफ हुई और उससे कार्डियोवैस्कुलर अरेस्ट हुआ, जो उनके निधन का कारण बना. आप सभी से विनती है कि आप उसे और उसके पूरे परिवार के लिए अल्लाह से दुआ करें.' 

पहले बहन, अब भाई की मौत के दर्द में अहमद शाह

वारयल पाकिस्तानी बच्चा अहमद शाह अपनी जिंदगी में कई दर्द से गुजर चुका है. वो अपने छोटे भाई उमैर को खोने से पहले, छोटी बहन आयशा को भी खो चुका है. अहमद ने अपनी छोटी बहन को साल 2023 में खोया था. आयशा एक न्यू बॉर्न बेबी गर्ल थीं जो पैदा होने के साथ कई सारी बीमारियों से जूझ रही थी. निधन से पहले आयशा काफी बीमार भी थीं जिसके लिए अहमद और उनके परिवार ने फैंस से उनके लिए दुआ मांगने की विनती भी की थी.

अहमद शाह की छोटी बहन आयशा (Photo: Instagram @cuteahmadshah01)
अहमद ने खुद बहन आयशा की मौत की जानकारी सोशल मीडिया पर दी थी. उन्होंने लिखा था, 'हम बेशक अल्लाह के हैं और हमें उन्हीं के पास वापस लौट जाना है. बहुत भारी मन से हमने आज अपनी राजकुमारी आयशा को खो दिया. आपसे विनती है कि उनकी मगफिरत के लिए सूरह फातिहा पढ़ें.' 

---- समाप्त ----
