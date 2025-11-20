Film Wrap: दूल्हा बने पवन सिंह, एक्ट्रेस संग लिए फेरे, तान्या ने की भाइयों में फूट डालने की कोशिश

एक बार फिर एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की चटपटी खबरें लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर हैं. आज भोजपुरी सिनेमा के सितारे पवन सिंह सोशल मीडिया पर छाए रहे. उनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनकी शादी बिग बॉस फेम सना सुल्तान संग होती नजर आई. हालांकि ये एक म्यूजिक वीडियो था, जो फैंस के बीच खूब चर्चा में आया.

इसके अलावा बिग बॉस के घर में अरमान मलिक ने अपने भाई अमाल को चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि तान्या मित्तल, दोनों भाइयों के बीच फूट डालने का काम कर रही हैं. उन्हें उनसे बचकर रहने की जरूरत है.

मां बनने वाली हैं सोनम कपूर, 40 की उम्र में करेंगी दूसरे बच्चे का वेलकम, स्टाइल से किया ऐलान

सोनम कपूर जल्द दूसरी बार मां बनने वाली हैं. उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें पोस्ट की हैं, जिसमें वो अपने बेबी बंप को फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं.

1200 करोड़ के मालिक हैं विवेक? बोले- आने वाली कई पीढ़ी बैठकर खाएंगी

विवेक ओबेरॉय ने अपनी नेट वर्थ पर बात की है. कई लोगों का कहना है कि वो 1200 करोड़ रुपये के मालिक हैं. ऐसे में अब एक्टर ने इन सभी बातों पर चुप्पी तोड़ी है.

हार्दिक ने माहिका संग गुपचुप की सगाई? गर्लफ्रेंड के हाथों में दिखी रिंग, फैन्स कंफ्यूज

क्रिकेटर हार्दिक पंड्या की गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा ने एक फोटो पोस्ट की है, जिसमें वो अपनी रिंग फ्लॉन्ट कर रही हैं. कई लोगों का मानना है कि दोनों की सगाई हो गई है.

11 साल छोटी अशनूर संग शादी करेंगे अभ‍िषेक? बोले- प्यार नहीं टाइमपास चल रहा था...

बिग बॉस 19 में 11 साल छोटी एक्ट्रेस अशनूर कौर संग अपने रिश्ते पर अभिषेक बजाज ने चुप्पी तोड़ी है. एक्टर ने बताया कि वो घर में टाइमपास कर रहे थे.

मुनव्वर लाए फूलों की चादर, निभाया भाई का फर्ज, भावुक हुईं अविका, बोलीं- पहली बार...

अविका गौर की शादी का एक वीडियो सामने आया जिसमें मुनव्वर फारूकी फूलों की चादर पकड़े एक्ट्रेस के साथ चल रहे हैं. वो अपने भाई होने का फर्ज निभा रहे हैं जिसे देखकर अविका भावुक हो जाती हैं.

