कौन है वह पाकिस्तानी शख्स जो Bobby Deol का है बहुत बड़ा फैन? चर्चा में ट्विटर अकाउंट 'Bobbywood'

बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल आज अपना 53वां जन्मदिन मना रहे हैं. आजतक एक्टर से ज्यादा इनपर बने मीम्स हिट हुए हैं. सोशल मीडिया पर इनके अलग-अलग नाम से फैन पेजेज हैं, जिनपर बॉबी देओल से जुड़े ढेरों मीम्स आपको मिल जाएंगे. एक्टर के प्रति यह दीवानगी आपको केवल भारत में ही नहीं, बल्कि बॉर्डर के दूसरे छोर तक पर देखने को मिलेगी. पिछले कुछ महीनों का डाटा अगर निकालें तो बॉबी देओल पर बने मीम्स ट्विटर अकाउंट 'बॉबीवुड' ने काफी बनाए हैं. इस अकाउंट के मीम्स सुर्खियों में भी आए हैं. यह ट्विटर अकाउंट बॉबी को भगवान मानने के साथ उनकी सुप्रीमेसी को भी दर्शाता है. कई लोग वैसे तो इस ट्विटर अकाउंट के बारे में जानते हैं, लेकिन लोगों का शायद ही पता होगा कि 22 हजार के ज्यादा फॉलोअर्स रखने वाला यह अकाउंट पाकिस्तान के कराची में स्थित एक शख्स चलाता है, जिसका नाम है अब्दुल अहद जावेद.

निगेटिविटी को दूर करने के लिए यह अकाउंट केवल एक बारी में एक ही पोस्ट से अपडेट होता है. बॉलीवुड का मतलब है देश और दुनिया में खुशहाली फैलाना. इंडियन एक्स्प्रेस डॉट कॉम संग बातचीत में इस अकाउंट को चलाने वाले जावेद कहते हैं कि मुझे लगता है कि दुनिया में बहुत निगेटिविटी भर चुकी है. हर दिन आप एक खराब न्यूज सुन लेते हैं. दुनिया के किसी कोने में कुछ खराब हो ही रहा होता आप देखते हैं. खासकर पेंडेमिक के दौरान हम सभी ने यह बहुत ज्यादा देखा. ऐसे में मैंने सोचा कि क्यों न मुस्कुराने की एक वजह ही बना जाए. सबको हंसाया जाए.

मशहूर हो रहा 'बॉबीवुड' अकाउंट

इसी जनवरी से लोगों ने यह नोटिस करना शुरू किया है कि किस तरह हर अवसर पर बॉबीवुड अकाउंट, बॉबी देओल के एकदम सटीक मोमेंट को सामने लेकर आता है. बादल एक्टर को थर्ड एम्पायर बनाने से लेकर कोविड-19 आरटी-पीसीआर टेस्ट किस तरह बॉबी देओल ने 90 के दशक में ही प्रिडिक्ट कर लिया था, इससे जुड़े कई मीम्स यह अकाउंट बनाता है और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लेकर आता है.

जावेद कहते हैं कि यह ट्रोलिंग अकाउंट नहीं है, जहां एक्टर को ट्रोल किया जाता है. एक्टर का नाम मैं एक क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करता हूं. 90 के दशक से ज्यादा बॉबी देओल का नाम 2021 के लिए सही है. इस अकाउंट पर कॉमेंट्स की बात करें तो ज्यादातर लोगों का कहना है कि वह इन मीम्स से सहमत हैं. इसके साथ ही कुछ लोग ताज्जुब करते हैं कि कैसे 31 साल का यह यंग लड़का बॉबी देओल के मीम्स एकदम सटीक ढंग से प्रस्तुत करता है. जावेद कहते हैं कि सच कहूं तो मैं खुद नहीं जानता कि यह सब कैसे होता है. मैं कुछ पढ़ता हूं और अचानक मुझे उससे जुड़ा एक सीन याद आ जाता है जो हमने फिल्मों में देखा होता है. बस इसी तरह मैं काम करता हूं.

लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना है मकसद

जावेद ने बताया कि मीम्स बनाने से परे भी उनकी एक पर्सनल लाइफ है. जावेद कहते हैं कि कई लोगों का कहना है कि मेरे पास पता नहीं कितना समय है कि मैं रिपीट मोड पर फिल्में देखता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है. जावेद के इस अकाउंट को बॉबी देओल ने भी अप्रूव कर दिया है. अपनी एक इंस्टाग्राम स्टारी पर बॉबी ने वीडियो शेयर किया था, लेकिन जावेद इस अप्रूवल को सही नहीं मानते जब तक वह खुद एक्टर संग काम न कर लें. सबकुछ उनके लिए छोटी चीजें हैं.

हर 90 के दशक के बच्चे की तरह जावेद ने भी अपने बचपन में कई बॉलीवुड फिल्में देखी हैं. घर पर केवल टीवी ही है जो आपका मनोरंजन कर सकता है. जावेद को वे फिल्में पसंद हैं जो खराब रही हैं. 'जानी दुश्मन' और 'गुंड़ा' उनकी फेवरेट फिल्में हैं. जावेद कहते हैं कि ट्विटर पर अपनी ही उम्र की ऑडियन्स को खोजना आसान है. उनके साथ काम करना आसान है. मेरे अकाउंट को जो इतना प्यार मिल रहा है, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था. खुश हूं कि लोगों को मेरी कॉन्टेंट पसंद आ रहा है. कई लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि बॉबीवुड अकाउंट कैसे उनके चेहरे पर मुस्कान लेकर आता है और मैं यही चाहता भी था.

