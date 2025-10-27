scorecardresearch
 

'नाखूनों में लगा था गोबर', क्यों गंदे हाथों से नेशनल अवॉर्ड लेने गई थी मशहूर एक्ट्रेस? बोली- एक दिन पहले...

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नित्या मेनन ने जब राष्ट्रपति से नेशनल अवॉर्ड लिया था, तब उनके हाथों में गंदगी लगी थी. इसका जिक्र उन्होंने खुद किया है. एक पोस्ट के जरिए नित्या ने ये शेयर करते हुए बताया है कि वो कितनी जल्दबाजी में अवॉर्ड लेने शूटिंग से सीधे चली गई थीं.

नित्या ने बताया मजेदार किस्सा (Photo: Instagram @Nithyamenen)
नित्या ने बताया मजेदार किस्सा (Photo: Instagram @Nithyamenen)

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस नित्या मेनन एक्टर धनुष के साथ सुपरहिट फिल्म ‘इडली कड़ाई’ में नजर आईं. हाल ही में उन्होंने फिल्म के कुछ बिहाइंड द सीन यानी (BTS) वीडियो और तस्वीरें शेयर कीं. इस पोस्ट में उन्होंने खुलासा किया कि जब उन्हें राष्ट्रपति से नेशनल अवॉर्ड मिला था तो वो किस हालत में उसे रिसीव करने गई थीं. नित्या ने कुबूल किया कि उनके नाखूनों में गोबर लगा हुआ था. ऐसा आखिर क्यों, उन्होंने अपने पोस्ट में बताया. 

गोबर लगे हाथों से राष्ट्रपति से मिलीं नित्या

नित्या मेनन को धनुष स्टारर ‘थिरुचित्त्रंबलम’ फिल्म के लिए नेशनल अवॉर्ड मिला था. एक्ट्रेस बता चुकी हैं कि इस सम्मान के मिलने से पहले वो शोबिज इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना चुकी थीं. हालांकि अब नित्या ने बताया कि अवॉर्ड लेने वो किस स्थिति में पहुंची थीं. 

नित्या ने बीटीएस शेयर करते हुए लिखा- “इडली कड़ाई के कुछ बिहाइंड द सीन. लगभग एक साल हो गया- मैं इसी शूट से सीधे नेशनल अवॉर्ड सेरेमनी में चली गई थी. नाखूनों में गंदगी थी. क्योंकि एक दिन पहले मैंने सीन के लिए हाथों से गोबर उठाया था.”

नेशनल अवॉर्ड विनर नित्या ने आगे लिखा, “मुझे यह सब बहुत काव्यात्मक लगा. मैंने अपने दोस्तों से कहा- ‘मैं राष्ट्रपति से अवॉर्ड लेने गई थी, नाखूनों में गोबर लगा था.' इस बात में मुझे कुछ बहुत गहरा और खूबसूरत एहसास हुआ. मेरे स्टाफ मेरे सबसे पसंदीदा लोग हैं. अच्छे और मुश्किल वक्त में हम हमेशा एक परिवार की तरह रहते हैं.”

नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही इडली कड़ाई

नित्या ने बताया कि ‘इडली कड़ाई’ अब नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है. फिल्म ‘इडली कड़ाई’, जिसमें धनुष, अरुण विजय और नित्या मेनन मुख्य भूमिकाओं में हैं, 1 अक्टूबर को रिलीज हुई थी. इस फिल्म में अरुण विजय ने खलनायक का किरदार निभाया, जबकि शालिनी पांडे और सत्यराज भी अहम भूमिकाओं में दिखे.

फिल्म का निर्देशन धनुष ने खुद किया था, जबकि इसे वंडरबार फिल्म्स और डॉन पिक्चर्स ने मिलकर प्रोड्यूस किया. किरण कौशिक ने इसकी सिनेमैटोग्राफी की और जी. वी. प्रकाश ने संगीत दिया. फिल्म को शानदार ओपनिंग मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई. दर्शकों से मिले प्यार से प्रभावित होकर धनुष ने एक नोट लिखा- “हमारी ‘इडली कड़ाई’ को मिले अपार प्यार और स्नेह के लिए आप सभी का धन्यवाद. बहुत धन्य और आभारी हूं.

