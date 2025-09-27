scorecardresearch
 

4 साल में हुआ तलाक, करोड़पति एक्टर ने हीरोइन संग रचाई थी दूसरी शादी, बहू के लिए पिता बोले- वो मेरी बेटी...

पहली शादी टूटने के बाद साउथ सिनेमा के पॉपुलर एक्टर नागा चैतन्य ने पिछले साल दिसंबर में एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला संग दूसरी शादी करके घर बसाया था. अब एक्टर के पिता नागार्जुन ने बताया है कि वो अपनी बहू को बेटी समान मानते हैं.

बहू शोभिता संग खास है नागार्जुन का रिश्ता (Photo: Instagram @thekingnagarjuna @sobhitad )
बहू शोभिता संग खास है नागार्जुन का रिश्ता (Photo: Instagram @thekingnagarjuna @sobhitad )

नागा चैतन्य साउथ सिनेमा के जाने-माने एक्टर हैं. प्रोफेशनल लाइफ में वो काफी अच्छा कर रहे हैं. एक्टर के तौर पर उन्होंने काफी नाम कमाया है. मगर पर्सनल लाइफ में उन्होंने काफी उतार-चढ़ाव देखे हैं. तलाक के बाद नागा चैतन्य ने पिछले साल दिसंबर में एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला संग दूसरी शादी रचाई थी. नागा की दूसरी पत्नी शोभिता संग उनके पिता और सुपरस्टार एक्टर नागार्जुन कैसा बॉन्ड शेयर करते हैं? अब उन्होंने इस बारे में बात की है. तो आइए जानते हैं...

बहू संग कैसा है नागार्जुन का बॉन्ड?

हाल ही में TOI संग बातचीत में नागार्जुन ने बहू शोभिता धुलिपाला संग अपने रिश्ते पर बातचीत की. बहू शोभिता संग अपने बॉन्ड पर नागार्जुन बोले- वो शानदार हैं. हम किताबों और म्यूजिक के बारे में बात करते हैं. वो फिलहाल नागा के घर में गार्डन बनाना चाहती हैं. 

'मुझे भी गार्डनिंग में खास इंटरेस्ट है. हम इस बारे में ज्यादा बातें करते हैं. हमारा रिश्ता बेहद खूबसूरत है. ऐसा लगता है कि घर में एक बेटी आ गई है. हमारी अब दो बेटियां हैं जैनब (अखिल की पत्नी) और शोभिता.' 

कैसे हुई थी शोभिता और नागा चैतन्य की पहली मुलाकात?

इससे पहले एक पुराने इंटरव्यू में नागार्जुन ने बताया था कि बेटे नागा चैतन्य और शोभिता को उन्होंने ही मिलवाया था. उन्होंने बताया था कि 'गुडाचारी' फिल्म में वो शोभिता की परफॉर्मेंस से काफी इंप्रेस हुए थे. उन्होंने एक्ट्रेस को घर पर मिलने बुलाया था. तभी नागा चैतन्य और शोभिता की पहली मुलाकात हुई थी. इस तरह दोनों की दोस्ती हुई और रिश्ता प्यार में बदल गया. 

तलाक के बाद नागा चैतन्य ने बताया घर

नागा चैतन्य की बात करें तो उनकी पहली शादी साल 2017 में समांथा रुथ प्रभु से हुई थी. मगर 4 साल बाद 2021 में दोनों का तलाक हो गया था. पहली शादी टूटने के बाद नागा चैतन्य ने एक्ट्रेस शोभिता संग दूसरी बार घर बसाया है. दोनों की शादी का जश्न कई दिनों तक चला था. शोभिता और नागा चैतन्य एक दूसरे संग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं. फैंस को अब गुडन्यूज का इंतजार है. 

