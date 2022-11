नोएडा का 'गली बॉय' जिसने 'Hustle 2.0' में जीता देश का दिल, एक मेल के जवाब ने बदली पूरी जिंदगी

नोएडा के हिप हॉप स्टार स्पैक्ट्रा ने इंडिया के इकलौते हिप हॉप शो एमटीवी Hustle 2.0 में अपने गानों से पूरे देश का दिल जीता और टॉप-5 में जगह बनाई. aajtak.in से बातचीत में स्पैक्ट्रा ने बताया कि वे थिएटर किया करते थे लेकिन उन्हें हिप हॉप रैप सुनना भी पसंद था. धीरे-धीरे उन्हें अहसास हुआ कि ऐसा कुछ वे भी कर सकते हैं. बाकि रैपर को देख वे इंस्पायर हुए और उन्होंने भी हाथ में कलम ले ली.



रैपर fotty seven के जवाब ने बदल दी किस्मत

गली बॉय फिल्म ने कई रैपर्स को मोटिवेट किया है. स्पैक्ट्रा भी उन्हीं में से एक हैं. स्पैक्ट्रा गाने बनाते रहते थे लेकिन कभी कहीं अपलोड नहीं करते थे ना किसी को भेजते थे. एक रात बैठे-बैठे दिल्ली के रैपर 'fotty seven' को उन्होंने अपने सारे गाने मेल पर भेज दिए. मेल में ना कुछ लिखा, ना कोई रिक्वेस्ट. इसके बाद रैपर fotty seven ने स्पैक्ट्रा को जो जवाब दिया उससे सब कुछ बदल दिया. रैपर ने उनके गानों की तारीफ की और इस चीज को जारी रखने को कहा. इतने बड़े रैपर से तारीफ सुन स्पैक्ट्रा के मन में कोई डाउट नहीं रहा कि अब उनकी फील्ड क्या होगी.



मुनव्वर फारूकी के साथ शूट किया पहला गाना

स्पैक्ट्रा ने अपना पहला गाना कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के साथ शूट किया. इसी साल 9 जनवरी को उन्होंने अपना यू ट्यूब चैनल बनाया और पहला गाना 'बेहतरीन' अपलोड किया. इसके बाद वे लगातार गाने बनाते रहे. धीरे-धीरे दिल्ली में रैप बैटल्स में हिस्सा लेते रहे. लॉकडाउन के वक्त ऑनलाइन हुई रैप बैटल में वह हसल के रनर अप पैराडॉक्स से मिले. इसके बाद सीधा दोनों हसल की स्टेज पर फाइनलिस्ट बनके निकले.



लंपसप की परफॉर्मेंस से पहले नर्वस थे स्पैक्ट्रा

हसल रिएलिटी शो के अपने एक्सपीरिएंस पर स्पैक्ट्रा कहते हैं कि रिएलिटी शो मतलब रियल शो जो वाकई हसल है. इसमें कोई कॉन्ट्रोवर्सी नहीं बल्कि हर दिन आपको कुछ नया सीखने को मिलता है. स्पैक्ट्रा की स्कॉड बॉस डीएमसी को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी खास बात यह कि अगर आप कुछ भी नया ट्राई कर रहे हैं, अपना जोन स्विच कर रहे हैं तो उनका स्पोर्ट हमेशा रहता था. शो के एक एपिसोड में गाया हुआ गाना लंपसप की परफॉर्मेंस से पहले स्पैक्ट्रा काफी नर्वस थे लेकिन उनका जोन चेंज करना सही साबित हुआ. फैंस और जजों को उनका यह गाना बहुत पसंद आया.



स्पैक्ट्रा शो में टॉप 5 में पहुंचे लेकिन वह ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाए. उन्होंने कहा कि Mc Square ये ट्रॉफी डिसर्व करते हैं. Mtv Hustle के पहले शो में कंटेंस्टेंट बनकर आए किंग 2.0 में सीधा शो के जज बने. स्पैक्ट्रा किंग के बहुत बड़े फैन हैं. किंग का गाना बदनाम राजा उनका पसंदीदा है वे किंग को दिल का राजा कहना पसंद करते हैं. स्पैक्ट्रा ने बताया कि शो के दौरान किंग ने हर कंटेस्टेंट की बहुत मदद की. हमेशा मोटिवेट किया और कुछ ना कुछ सिखाया.