Film Wrap: प्रियंका से मिल रो पड़ीं मृणाल, जानिए कब दुल्हन बनेंगी भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह?

फैंस ऋतिक और सबा को पति-पत्नी के रूप में देखने के इंतजार में हैं. हाल ही में उन्होंने सबा के साथ सोशल मीडिया पर फोटो शेयर की है. जो इस वक्त वायरल है. वहीं बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद आवेज दरबार अमाल मलिक पर जमकर बरसे.

प्रियंका से मिल रो पड़ी मृणाल (Photo: Instagram/@Mrunal_universe./@singhakshara)
गुरुवार को एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी चीजें हुईं. बिग बॉस से बाहर निकल आवेज दरबार ने अमाल मलिक पर निशाना साधा है. वहीं टीवी के हैंडसम हंक एक्टर करण कुंद्रा टेलीविजन की एक्स गर्लफ्रेंड ने बड़ा बयान दिया. इसके अलावा भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह ने अपनी शादी को लेकर बयान दिया है.

पवन सिंह ने तोड़ा दिल, कब दुल्हन बनेंगी अक्षरा? बोलीं- ढूंढ़ रही हूं...
एक दौर था जब पावर स्टार पवन सिंह और अक्षरा सिंह एक-दूसरे की जान हुआ करते थे. दोनों की लव स्टोरी पर सभी की निगाहें थीं. वहीं पवन सिंह की शादी हो चुकी हैं और अक्षरा सिंह अभी तक सिंगल हैं. उन्होंने अब अपनी शादी पर रिएक्शन दिया है.

ऋतिक की बांहों में गर्लफ्रेंड सबा, रिश्ते को हुए 4 साल, फैंस ने पूछा- शादी कब करोगे?
फैंस ऋतिक और सबा को पति-पत्नी के रूप में देखने के इंतजार में हैं. ऋतिक ने 2022 में सबा संग अपने रिश्ते को कंफर्म किया था. तबसे वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर प्यार लुटाते हुए दिखते हैं.

प्रियंका से मिल रो पड़ीं मृणाल, लगाया गले, यूजर्स बोले- ओवरएक्टिंग
ग्लोबल स्टार प्रियंका चोपड़ा ही में एक इवेंट के लिए मुंबई आई. इस दौरान वो कई सितारों से मिलीं. इस बीच सोशल मीडिया पर प्रियंका और मृणाल ठाकुर का एक इमोशनल वीडियो वायरल हो रहा है.

'सबके साथ सोया' Ex गर्लफ्रेंड ने किया बदनाम, भड़के करण, बोले- क्रूर महिलाएं
करण कुंद्रा टेलीविजन के हैंडसम हंक एक्टर हैं. वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हेडलाइंस में बने रहते हैं. हाल ही में उनकी एक्स गर्लफ्रेंड ने उनपर बड़ा आरोप लगाया है.

'अब अमाल के साथ काम नहीं करूंगा...', बिग बॉस से बाहर आने के बाद बोले आवेज दरबार
टीवी के रियलिटी शो बिग बॉस से आवेज दरबार बेघर हो गए है. बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद वो अमाल मलिक पर जमकर बरसे. इसके अलावा उनके साथ कभी काम न करने का फैसला भी कर लिया.

