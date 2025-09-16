scorecardresearch
 

डिप्रेशन में एक्ट्रेस का हुआ था बुरा हाल, 7 बार की आत्महत्या की कोशिश, बोलीं- काला जादू हुआ था

मलयाली एक्ट्रेस मोहिनी ने हाल ही में एक इंटरव्यू में अपने जीवन के कठिन दौर का खुलासा किया. उन्होंने बताया कि डिप्रेशन के कारण उन्होंने सात बार आत्महत्या का प्रयास किया. मोहिनी ने अपने पति के रिश्तेदार पर काले जादू का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि यीशु ने उन्हें इस संकट से बाहर निकाला था.

मलयाली एक्ट्रेस मोहिनी (Photo: IMDb)
तमिल सिनेमा की जानी-मानी एक्ट्रेस रहीं मोहिनी को बड़े पर्दे पर आए एक दशक से ज्यादा वक्त हो गया है. लेकिन मलयाली दर्शकों के दिमाग से उनका चेहरा नहीं मिटा. मोहिनी ने अपने करियर में यादगार भूमिकाएं निभाई थीं, जिन्हें आज भी याद किया जाता है. साउथ इंडिया की अलग-अलग भाषाओं के साथ-साथ हिंदी फिल्मों में मोहिनी ने काम किया था.

मोहिनी का छलका दर्द

काफी समय से सुर्खियों से दूर मोहिनी को हाल ही में एक इंटरव्यू में देखा गया. यहां उन्होंने अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की. इसमें वह दौर भी शामिल था जब वह डिप्रेशन से जूझ रही थीं और उन्होंने आत्महत्या की कोशिश की थी. मोहिनी ने खुलासा किया कि उन्होंने कई बार अपनी जान लेने की कोशिश की थी. साथ ही ये दावा भी किया कि एक ज्योतिषी ने उन्हें बताया था कि किसी ने उन पर काला जादू किया है. मोहिनी ने यह आरोप भी लगाया कि उनके पति के एक रिश्तेदार द्वारा किए गए काले जादू के कारण उस समय उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ा था.

मोहिनी ने सिनेमा विकटन के साथ बातचीत के दौरान कहा, 'शादी के बाद, मैं अपने पति और बच्चों के साथ एक खुशहाल पारिवारिक जीवन जी रही थी. लेकिन एक समय पर मुझे एहसास हुआ कि मैं डिप्रेशन में डूब रही हूं. मेरे जीवन में कुछ भी गलत नहीं था. फिर भी मैं उदास हो गई. एक समय पर मैंने आत्महत्या करने की कोशिश की, एक बार नहीं, बल्कि सात बार.'

मोहिनी ने आगे बताया कि उस दौर से वो कैसे बाहर निकली थीं. एक्ट्रेस ने कहा, 'उस समय एक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि किसी ने मुझ पर जादू किया था. पहले तो मैंने इस पर हंस दिया. लेकिन बाद में मैंने सोचा कि मैंने आत्महत्या करने की हिम्मत कैसे की. इसके बाद ही मैंने इससे बाहर निकलने की कोशिश शुरू की. यह मेरा यीशु था जिसने मुझे वास्तव में ताकत दी.'

ब्राह्मण परिवार में जन्मी मोहिनी ने 2006 में ईसाई धर्म अपना लिया था. उन्होंने आगे कहा, 'मैं सिर्फ मरने के बारे में सोच रही थी. मैं सोचती थी कि मेरे पास सब कुछ होने के बावजूद ऐसा क्यों हो रहा है. मेरी स्थिति मेरे पति की एक चचेरी बहन द्वारा किए गए काले जादू के कारण थी. यह मेरे यीशु में विश्वास था जिसने मुझे बचाया.'

इन फिल्मों में नजर आईं मोहिनी

दो दशकों के अपने एक्टिंग करियर में मोहिनी ने शिवाजी गणेशन, नंदमूरी बालकृष्ण, चिरंजीवी, मोहनलाल, मामूटी, शिवराजकुमार, विजयकांत, विष्णुवर्धन, विक्रम, रविचंद्रन, सरतकुमार, मोहन बाबू और सुरेश गोपी जैसे बड़े सितारों के साथ काम किया है. उन्होंने एक हिंदी फिल्म 'डांसर' (1991) में भी एक्टिंग की थी, जिसमें अक्षय कुमार उनके हीरो थे. फैंस उनकी फिल्मों जैसे नदोदी (1992), परिणयम (1994), सैन्यम (1994), ई पुजहायम कदन्नु (1996), उल्लासपुंगट्टु (1997), मायापोनमन (1997), पंजाबी हाउस (1998), ओरु मरावथूर कनवु (1998), मीनाक्षी कल्याणम (1998), पट्टाभिषेकम (1999), वेशम (2004), और इन्नाथे चिंथा विषयम (2008) को पसंद करते हैं.

---- समाप्त ----
