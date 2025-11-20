मिस यूनिवर्स के स्टेज पर मुंह के बल गिरी मॉडल, हॉस्पिटल में भर्ती, कैसी है तबीयत?

बैंकॉक शहर में इन दिनों 'मिस यूनिवर्स' 2025 ब्यूटी पेजेंट कॉन्टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है. हर बार की तरह, इस बार भी दुनियाभर से कई खूबसूरत मॉडल्स अपना जलवा बिखेरने आई हैं. इंडिया की तरफ से भी मानिका विश्वकर्मा इसमें पार्ट ले रही हैं. मगर इस कॉन्टेस्ट में एक बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है.

मिस यूनिवर्स कॉम्पिटीशन में हुआ बड़ा हादसा

जमैकन मॉडल गेब्रियल हेनरी अचानक स्टेज से नीचे मुंह के बल गिर पड़ीं, जिसके बाद उन्हें गंभीर चोट आने की खबर सामने आई. वो जज के सामने परफॉर्म कर रही थीं. उन्हें तुरंत स्ट्रेचर के जरिए कॉम्पिटीशन से बाहर हॉस्पिटल ले जाया गया. मॉडल का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है. हर कोई उनके लिए बेहद परेशान है.

वीडियो में देखा जा सकता है कि गेब्रियल, पीले गाउन में स्टेज पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चल रही थीं. जैसे-जैसे वो अंधेरे की तरफ बढ़ीं, उनका पैर अचानक स्टेज से नीचे चला गया, उन्हें लगा कि आगे की ओर स्टेज है, लेकिन नहीं था. वो वहां से नीचे गिर गईं. उन्हें गिरता देख हर कोई हैरान रह गया और अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ ताकि वो देख सकें कि मॉडल की क्या हालत है.

इसके बाद, उन्हें तुरंत स्ट्रेचर पर लेटाकर, हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया. कई लोगों का मानना था कि जिस तरह से जमैकन मॉडल स्टेज से गिरी हैं, उन्हें गंभीर चोट आई होगी. लेकिन कॉम्पिटीशन के ऑफिशियल्स ने कंफर्म करते हुए कहा कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई. उनके शरीर की हड्डियां बिल्कुल ठीक हैं और फिलहाल उनकी अच्छे से देखभाल की जा रही है.

बता दें कि दुनिया को उनकी अगली 'मिस यूनिवर्स' 21 नवंबर यानी शुक्रवार के दिन मिलने वाली है. करीब 120 देशों की मॉडल्स इस खिताब के लिए कॉम्पिटीशन में जुटी हैं.

