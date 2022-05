'जीरो एक्टिंग टैलेंट है तुम में', ट्रोल्स के सवाल का मालविका मोहनन ने दिया जवाब

स्टनिंग मालविका मोहनन (Malavika Mohanan) अपने गॉर्जियस लुक्स के कारण अक्सर चर्चा में आई रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने #AskMalavika सेशन ट्विटर पर किया. फैन्स ने इनकी तारीफ की और इनसे अपने मन के सवाल पूछे. मालविका मोहनन ने भी फैन्स को निराश नहीं किया, बल्कि उन्होंने उनके हर सवाल का जवाब बेहद ही सादगी के साथ दिया. एक फैन ने पूछा कि जब लोग आपको कहते हैं कि आपमें जीरो एक्टिंग टैलेंट है तो आप उनसे किस तरह डील करती हैं. लोग उनके सोशल मीडिया पर केवल उनकी हॉट फोटोज देखने के लिए ही आते हैं.

मालविका ने दिया मुंहतोड़ जवाब

इस शख्स को जवाब देते हुए मालविका मोहनन ने कहा, "मुझे पता है कि तुम इन्हीं में के इंसान हो यह सब करते हो. जबकि तुम जानते हो कि मैं एक अच्छी एक्ट्रेस नहीं हूं, फिर भी तुम यह सवाल कर रहे हैं और मेरी सोशल मीडिया पर आकर फोटोज देखकर जा रहे हैं. यह सवाल तुमने नहीं पूछा है, बल्कि बताया है कि इस सवाल में छिपे इंसान तुम ही हो."

Does that mean even you are a fan of my photoshoots given that you’re following me on Twitter?