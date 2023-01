58 की उम्र में चौथी शादी को तैयार एक्टर, एक्ट्रेस संग लिप-लॉक वीडियो देख भड़की तीसरी पत्नी बोलीं- इतना नीचे कैसे गिर सकते हैं

कन्नड़ फिल्म स्टार नरेश बाबू फिर से शादी करने को तैयार हैं. एक्टर ने नए साल के मौके पर एक वीडियो शेयर कर फैंस को ये खुशखबरी दी थी. जहां वो अपनी लेडी लव, एक्ट्रेस पवित्रा लोकेश के साथ लिप-लॉक करते भी दिखाई दे रहे थे. ये वीडियो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिस पर नरेश बाबू की तीसरी वाइफ राम्या रघूपति ने अपना रिएक्शन भी दे दिया. राम्या ने गुस्सा जताते हुए कहा कि वो ये शादी कभी नहीं होने देंगी.



एक्ट्रेस संग किया लिप-लॉक

नरेश और पवित्रा ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन की झलक दिखाने का दावा किया है. वीडियो में नरेश और पवित्रा को एक केक काटते, एक-दूसरे को खिलाते और नए साल का स्वागत करते दिख रहे हैं. वीडियो में कपल के पीछे आतिशबाजी से आसमान चमकता दिखाई दे रहा है. वीडियो के अंत में 'जल्द ही शादी हो रही है' लिखते हुए नरेश ने पवित्रा नरेश को टैग भी किया है. वीडियो शेयर करते हुए नरेश ने लिखा, 'नया साल. नई शुरुआत. आप सभी का आशीर्वाद चाहिए. आप सभी को नया साल मुबारक.

New Year ✨

New Beginnings 💖

Need all your blessings 🙏



From us to all of you #HappyNewYear ❤️



- Mee #PavitraNaresh pic.twitter.com/JiEbWY4qTQ