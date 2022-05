'बॉलीवुड मुझे अफॉर्ड नहीं कर सकता' बोलकर फंसे Mahesh Babu ने दी सफाई, कहा- सिनेमा से प्यार करता हूं

Mahesh Babu Clarifies On His Comment On Hindi Debut: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के एक बयान पर विवाद खड़ा हो गया है. महेश बाबू ने बॉलीवुुड में डेब्यू को लेकर ये बयान दिया था. लोगों ने महेश बाबू के बयान को बॉलीवुड पर तंज समझा है. इसलिए अब महेश बाबू ने अपने बयान पर सफाई दी है. जानें एक्टर ने क्या कहा?

महेश बाबू ने बॉलीवुड पर कसा तंज Mahesh Babu Clarifies On His Comment On Hindi Debut: साउथ सुपरस्टार महेश बाबू (Mahesh Babu) के एक बयान को लेकर खूब हंगामा मचा है. उन्होंने अपने बॉलीवुड डेब्यू को लेकर ऐसा बयान दे डाला कि सोशल मीडिया पर ट्रोल होने लगे. अपने बयान में बॉलीवुड पर कटाक्ष कसना और ये कहना है बॉलीवुड उन्हें अफॉर्ड नहीं कर सकता, एक्टर को महंगा पड़ा है. अपने इस बयान को लेकर अब महेश बाबू ने सफाई दी है. महेश बाबू ने सफाई में क्या लिखा? महेश बाबू (Mahesh Babu) की पीआर टीम की तरफ से एक्टर का बयान जारी किया गया है. अपनी सफाई में साउथ सुपरस्टार ने कहा कि वो सिनेमा से प्यार करते हैं और सभी भाषाओं की इज्जत करते हैं. वे कहते हैं- मैं जहां (साउथ इंडस्ट्री) फिल्म कर रहा हूं वहां फिल्में करने में कंफर्टेबल हूं. मुझे खुशी है कि मेरा सपना पूरा हो रहा है क्योंकि तेलुगू सिनेमा ऊंचाईयों को छू रहा है. महेश बाबू ने क्या कहा था? महेश बाबू (Mahesh Babu) ने अदिवि शेष की अपकमिंग फिल्म मेजर के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अपने बॉलीवुड डेब्यू पर रिएक्ट किया था. महेश बाबू ने कहा था- मुझे हिंदी फिल्मों से कई ऑफर्स मिलते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो लोग मुझे अफॉर्ड कर सकते हैं. मैं ऐसी इंडस्ट्री में काम नहीं करना चाहता, जो मुझे अफॉर्ड ही नहीं कर सकती. मुझे जो स्टारडम और इज्जत यहां (साउथ) मिली है, वो बहुत बड़ी है. ''इसलिए मैं अपनी इंडस्ट्री छोड़कर किसी दूसरी इंडस्ट्री का हिस्सा बनने का नहीं सोचता हूं. मैं हमेशा फिल्में करने और बड़ा बनने के बारे में सोचता हूं. मेरा सपना अब सच हो रहा है और मैं इससे ज्यादा खुश नहीं हो सकता हूं.'' राजामौली की फिल्म में करेंगे काम महेश बाबू (Mahesh Babu) के वर्कफ्रंट की बात करें तो, उनकी पिछली रिलीज Sarileru Neekevvaru थी. जो 2020 में आई थी. उनकी अपकमिंग फिल्म Sarkaru Vaari Petla है, जो कि 12 मई को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. महेश बाबू ने अपने बयान में ये भी बताया कि उनकी अगली फिल्म एसएस राजामौली के साथ होगी, जो कि पैन इंडिया मूवी होगी. अब क्या राजामौली का साथ पाकर महेश बाबू बाहुबली फेम प्रभास की तरह पैन इंडिया स्टार बन पाएंगे या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा. वैसे महेश बाबू की इस सफाई पर आपका क्या रिएक्शन है? TOPICS: बॉलीवुड