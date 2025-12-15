scorecardresearch
 
Film Wrap: बेटे कपिल की कमाई देख बदले मां के तेवर? 'धुरंधर' में सारा अर्जुन की कास्टिंग से उठा पर्दा

सोमवार का दिन एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई रोचक खबरें लेकर आया. कॉमेडियन कपिल शर्मा ने अपनी मां को नेशनल टीवी पर मजाकिया अंदाज से ट्रोल किया. वहीं 'धुरंधर' में 20 साल की सारा अर्जुन क्यों कास्ट हुईं, इसका राज भी मालूम पड़ा.

कपिल शर्मा (Photo: Youtube/Screengrab)

एंटरटेनमेंट वर्ल्ड की चटपटी खबरें लेकर आपके सामने एक बार फिर हाजिर हैं. सोमवार का दिन हर रोज की तरह काफी रोमांचक रहा. कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने मजाकिया अंदाज से इस बार अपनी मां को ट्रोल करते नजर आए. लाफ्टर शेफ शो पर उन्होंने बताया कि जबसे उन्होंने कमाना शुरू किया, तबसे उनकी मां ने कुकिंग छोड़ दी. 

वहीं दूसरी तरफ फिल्म 'धुरंधर' में 20 साल की सारा अर्जुन को रणवीर सिंह संग कास्ट करने की वजह सामने आई. कास्टिंग डायरेक्टर मुकेश छाबड़ा ने बताया कि ब्रीफ के मुताबिक, सारा की कास्टिंग सही थी. वो फिल्म की डिमांड अनुसार आई हैं. उन्होंने ये भी कहा कि सारा का असली काम लोगों को 'धुरंधर' के पार्ट 2 में देखने मिलेगा.

'मेरे सिर से खून बह रहा है', TV एक्टर अनुज सचदेवा संग हुई मारपीट, शख्स ने डंडे से पीटा

टीवी एक्टर अनुज के साथ एक दर्दनाक हादसा हुआ. उनकी सोसाइटी में किसी ने उनपर हमला किया. ये विवाद सोसाइटी में पार्किंग को लेकर भड़का, जिसमें अनुज घायल हुए.

'पैसे देकर करवाई कंट्रोवर्सी, रचा ढोंग', राखी सावंत ने खोली मनीषा रानी की पोल, चौंके लोग

राखी सावंत ने अपने बेबाक अंदाज से इस बार मनीषा रानी की पोल खोली है. उन्होंने कहा कि बिग बॉस फेम एक्ट्रेस संग उनकी कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट की गई थी. 

अचानक हुई थी रेखा की शादी, अमिताभ संग रिश्ता टूटने का दर्द नहीं झेल पाई एक्ट्रेस, दोस्त का दावा

रेखा की करीबी दोस्त बीना रमानी ने बताया कि अमिताभ संग रिश्ता टूटने के बाद एक्ट्रेस काफी दुखी थीं. जिसके कुछ वक्त बाद अचानक उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की. 

बेटी की परवरिश के लिए एक्ट्रेस ने छोड़ दिया था हिट शो, 6 साल बाद करेगी कमबैक

एक्ट्रेस शिखा सिंह छह सालों बाद टीवी पर कमबैक करने वाली हैं. उन्होंने टीवी अपनी बेटी की खातिर छोड़ा था. मगर अब वो 'जगधात्री' शो से धमाकेदार वापसी करेंगी.

कपिल शर्मा की ऑनस्क्रीन पत्नी पर लट्टू एल्विश, कैमरे पर फिसली जुबान, करने लगे फ्लर्टिंग

एल्विश यादव 'लाफ्टर शेफ' शो पर एक्ट्रेस हीरा वरीना संग फ्लर्ट करते नजर आए, जो कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' में नजर आई हैं. उन्होंने हीरा की तारीफों के पुल बांधे.

