अचानक हुई थी रेखा की शादी, अमिताभ संग रिश्ता टूटने का दर्द नहीं झेल पाई एक्ट्रेस, दोस्त का दावा

बॉलीवुड की लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा की अदाओं का हर कोई दीवाना रहता है. उनका अंदाज सभी के दिलों पर राज करता है. मगर रेखा को आजतक एक मुकम्मल प्यार नहीं मिल पाया. उनका रिश्ता 'सदी के महानायक' अमिताभ बच्चन संग था. लेकिन अमिताभ और रेखा का रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया क्योंकि एक्टर पहले से ही शादीशुदा थे.

रेखा और अमिताभ का रिश्ता किसी से नहीं छिपा. इंडस्ट्री में हर कोई उनके अफेयर के बारे में जानता था. मगर अमिताभ ने कभी अपने रिश्ते को पब्लिकली नहीं स्वीकार किया. हाल ही में रेखा की दोस्त और फैशन डिजाइनर बीना रमानी ने एक न्यूज एजेंसी को दिए इंटरव्यू में एक्ट्रेस के अमिताभ संग रिश्ते और उनकी शादी पर खुलकर बात की.

रेखा की लव लाइफ पर क्या बोलीं उनकी दोस्त बीना रमानी?

बीना रमानी ने दावा किया कि रेखा, अमिताभ बच्चन से बेहद प्यार करती थीं. लेकिन वो ये भी जानती थीं कि एक्टर कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे. बीना रमानी ने ये भी कहा कि अमिताभ से रिश्ता टूटने के बाद, रेखा काफी दुखी थीं. वो किसी सही इंसान के साथ शादी करना चाहती थीं. तभी उन्होंने एक्ट्रेस की मुलाकात बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से कराई.

रेखा की दोस्त मुकेश अग्रवाल से दिल्ली में एक पार्टी में मिली थीं. बीना बताती हैं कि मुकेश अग्रवाल रेखा के सबसे बड़े फैन थे. उन्हें एक्ट्रेस की जिंदगी का हर पहलू मुंह जुबानी याद था. हालांकि वो दिखने में उतने हैंडसम नहीं थे, जितनी खूबसूरत रेखा थीं. एक्ट्रेस की दोस्त ने कहा कि मुकेश रेखा से मिलने के लिए बेताब थे.

कैसे हुई रेखा और मुकेश अग्रवाल की मुलाकात?

बीना रमानी आगे बताती हैं कि उन्होंने मुकेश अग्रवाल की मुलाकात रेखा से फोन के जरिए कराई थी. दोनों ने कुछ देर तक बात की, जिसके बाद रेखा ने मुकेश का नंबर मांगा. बीना रमानी ने कहा, 'वो दो अलग-अलग शहरों में थे, एक बॉम्बे, तो दूसरा दिल्ली में. मुकेश रेखा से बात करके बहुत खुश थे, जैसे चांद पर पहुंच गए हों. उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके साथ ऐसा हो गया. फिर फोटोज एक्सचेंज हुए. तब रेखा ने मुझे फोन किया और कहा कि देखो ना, मेरे बगल में कौन खड़ा है?'

'मतलब फोटो में अमिताभ बच्चन खड़े हैं और ये उनकी कल्पना है (यानी मुकेश खुद को अमिताभ बच्चन बता रहे थे). तो मैंने रेखा से कहा कि नहीं, साफ तो दिख नहीं रहा, लेकिन लगता तो अच्छा आदमी है. अब ये फैसला तुम्हारे हाथ में है, मैं तुम्हारे लिए कोई फैसला नहीं लेना चाहती. लेकिन रेखा ने महसूस किया कि उस दिल टूटने के समय में उन्हें क्या अच्छा लग रहा था. और शायद उन्हें वो पागलपन वाली, दीवाना बनाने वाली मोहब्बत चाहती थी.'

कैसे एक मुलाकात के बाद शादी तक पहुंची बात?

बीना रमानी ने बताया कि रेखा और मुकेश पहली बार मुंबई में उनके किसी दोस्त के घर में मिले थे. इस मुकालात के दौरान दोनों ने एक-दूसरे को काफी करीब से जाना. बीना ने कहा कि इस पहली मुलाकात के बाद, जब उन्होंने रेखा और मुकेश की शादी के बारे में पता चला. तो वो हैरान रह गई थी. उन्होंने कहा, 'फिर अचानक अखबार में या टीवी पर देखा कि उन्होंने शादी कर ली. मैं तो बिल्कुल शॉक हो गई. मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी सबकुछ हो जाएगा. मुझे तो लग रहा था कि हमारे बीच अभी और कुछ बातचीत होगी.'

बीना रमानी ने अंत में रेखा के रिश्ते टूटने पर भी बात की. उन्होंने कहा कि दोनों की शादी महज एक कल्पना थी क्योंकि उनकी जिंदगी दो अलग-अलग शहरों में थी. मालूम हो कि रेखा और मुकेश अग्रवाल की शादी उनके हनीमून के कुछ ही महीनों बाद टूट गई थी. हालांकि दोनों का तलाक होने से पहले ही मुकेश अग्रवाल ने आत्महत्या कर ली थी.

