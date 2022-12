कन्नड़ एक्टर को इवेंट के दौरान मारी गई चप्पल, जानें क्यों? Video Viral

कन्नड़ एक्टर दर्शन का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर एक्टर के फैंस को बड़ा झटका लगा है. असल में ये वीडियो एक इवेंट का है, जिसमें दर्शन को किसी ने चप्पल फेंककर मारी थी. इस मौके का वीडियो मीडिया के कैमरे में कैद हुआ और अब वायरल हो गया है.

एक्टर पर फेंकी गई चप्पल

कर्नाटक के होसपेट में एक्टर दर्शन अपनी नई फिल्म का प्रमोशन करने पहुंचे थे. उनकी फिल्म क्रांति जल्द ही रिलीज होने वाली है. इस फिल्म के नए गाने को लॉन्च करने के लिए इवेंट का आयोजन किया गया था. रविवार को हुए इस इवेंट में दर्शन जनता से बात करने के लिए स्टेज पर चढ़े थे. इस दौरान किसी ने उनकी ओर एक चप्पल फेंकी, जो उनके कंधे पर जाकर लगी.

दर्शन के साथ ये वाक्या होने के बाद इवेंट में मौजूद सभी लोगों को झटका लगा. एक्टर खुद भी इस बात से शॉक हुए. हालांकि फिर उन्होंने अपने आप को संभाला और सभी को शांत करवाया. बाकी का इवेंट प्लान के मुताबिक ही हुआ और आगे कोई खराब हरकत नहीं हुई. दूसरी तरफ कई फैंस गुस्सा हैं और चप्पल फेंकने वाले को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं.

दर्शन के खिलाफ ये गुस्सा उनके एक बयान के बाद भड़का है. अपने एक हालिया इंटरव्यू में दर्शन ने ऐसी बात कह दी थी, जिसे misogynistic बताया गया और सोशल मीडिया पर लोग भड़क उठे. उन्होंने इंटरव्यू में भाग्य की देवी के बारे में बात की थी. दर्शन ने कहा था, 'भाग्य की देवी आपका दरवाजा नहीं खटखटाती. अगर वो दरवाजा खटखटाए तो उसे पकड़ लो, घसीट कर अपने बेडरूम में ले जाओ और उसके सारे कपड़े उतार दो. अगर तुम उसे कपड़े दोगे, तो वो बाहर चली जाएगी.'

He has crossed all limits now. @dasadarshan Insults Women & Sacred Hindu Belief with this third class statement on a Youtube Interview🙏



Imagine the Outrage if a Bollywood Actor said this. Continue Boycotting his cheap movies like most Kannada Audience & Media have already done. pic.twitter.com/rxWXlBYMYH