कहां है 'कच्चा बादाम' सिंगर भुबन बड्याकर, बदली जिंदगी, अब नहीं बेचते मूंगफली

कच्चा बादाम सिंगर भुबन बड्याकर की जिंदगी पॉपुलैरिटी मिलने के बाद कितनी बदल गई है, इसकी एक झलक यूट्यूब पर देखने मिली जो अब हर तरफ वायरल हो रही है. भुबन अब एक झोपड़ी के बाद पक्के मकान में रहते हैं.

फेम मिलने के बाद ऐसी जिंदगी जी रहा कच्चा बादाम सिंगर (Photo: Instagram @bhuban_badyakar)
साल 2021 में सोशल मीडिया यूजर्स की जिंदगी में 'कच्चा बादाम' गाने की एंट्री हुई. जिसने सभी को नाचने-गाने पर मजबूर किया. इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर लोगों ने इसके कई वीडियोज बनाए, जिससे इसके सिंगर भुबन बड्याकर की जिंदगी एकदम से बदल गई. वो रातोंरात इंटरनेट सेंसेशन बने. उन्हें वो पहचान मिली, जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी. 

कैसी जिंदगी जी रहे कच्चा बादाम सिंगर?

भुबन बड्याकर पिछले चार सालों में काफी पॉपुलर हो चुके हैं. उनके गाने 'कच्चा बादाम' के कई रीमिक्स वर्जन बन चुके हैं. अभिषेक कुमार और उर्फी जावेद जैसे टीवी सितारे इसके म्यूजिक वीडियो में भी नजर आ चुके हैं. इस गाने से अंजलि अरोड़ा की भी किस्मत पलटी थी. वो अब एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने जा रही हैं. ऐसे में फैंस के मन में ये सवाल जरूर उमड़ रहा है कि आखिर गाने को ओरिजिनल कंपोजर भुबन बड्याकर की जिंदगी कितनी बदल चुकी है.

कुछ समय पहले यूट्यूबर निशू तिवारी कच्चा बादाम सिंगर से मिलने उनके गांव गईं, जहां भुबन ने अपना होम टूर दिया. भुबन, जो पहले एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करते थे, अब एक पक्के मकान के मालिक बन चुके हैं. भुबन, जो पहले बादाम यानी मूंगफली बेचते थे, अब सिंगर बन चुके हैं. इस बातचीत में उन्होंने अपने 'कच्चा बादाम' गाना बनाने के पीछे का राज भी बताया. 

कच्चा बादाम सिंगर का घर (Photo: Screengrab)
कैसा है भुबन बड्याकर का पक्का मकान?

भुबन ने बताया कि जब वो बादाम बेचा करते थे, तब लोग उनका कीमती सामान चुराते थे जिसपर उन्होंने गाना बना दिया. एक दिन वो इसे गा रहे थे, जिसे एक आदमी ने रिकॉर्ड किया और फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया. ये गाना अचानक वहां से वायरल हुआ. आगे भुबन ने अपना पक्का मकान भी दिखाया. सिंगर से आगे ये भी पूछा गया कि उन्हें अपने वायरल सॉन्ग के लिए कितने पैसे मिले थे. उन्होंने खुलासा किया कि जब वो मुंबई गए थे, तब उन्हें अपने गाने के लिए 60-70 हजार रुपये मिले. उन्हें सरकार ने भी पॉपुलर होने के बाद पैसों की मदद की है.

भुबन ने आगे खुलासा किया कि उनका गाना जो आज इतना पॉपुलर है, उन्हें उसकी रॉयलिटी नहीं मिलती. किसी ने उन्हें बड़े-बड़े सपने दिखाए, गाना रिकॉर्ड कराया और फिर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए साइन करवाए. जिससे उनके हाथ से कच्चा बादाम गाने का कॉपीराइट चला गया. बता दें कि यूट्यूब समेत सोशल मीडिया पर इस गाने के 500 मिलियन से ज्यादा व्यूज हैं. लेकिन असलि‍यत में उनके टैलेंट का फायदा कोई और उठा रहा है.

