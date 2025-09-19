शूटिंग के दौरान जूनियर NTR को लगी चोट, जानिए अब कैसी है हालत?

सुपरस्टार जूनियर एनटीआर को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है. जानकारी के मुताबिक जूनियर एनटीआर एड शूटिंग के दौरान घायल हो गए. एक्टर की टीम की तरफ से एक बयान जारी किया गया है. जिसमें बताया गया कि उन्हें डॉक्टरों ने आराम की सलाह दी है. वहीं इस खबर से एक्टर के फैंस में चिंता की लहर दौड़ गई.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल एक्टर जूनियर एनटीआर हैदराबाद में एक विज्ञापन की शूटिंग के दौरान घायल हो गए. एक्टर हैदराबाद के अन्नपूर्णा स्टूडियो में सीएमआर के एक निजी विज्ञापन की शूटिंग के दौरान मंच से फिसल गए थे, जिसके बाद उन्हें मामूली चोटें आईं. उनकी टीम ने पुष्टि की है कि चोटें गंभीर नहीं हैं और उन्हें ठीक होने के लिए दो हफ्ते आराम करने की सलाह दी गई है.

आराम की दी गई सलाह

वहीं डॉक्टरों की सलाह के मुताबिक एक्टर को पूरी तरह ठीक होने में दो हफ्ते आराम करना पड़ेगा. उनकी हालत स्थिर है. एक्टर की टीम का कहना है कि फैंस को चिंता करने की जरूरत नहीं है. फैंस, मीडिया और आम जनता से अनुरोध करते हैं कि वो किसी भी तरह की अटकलें न फैलाएं.

वॉर 2 में नजर आए थे जूनियर एनटीआर

गौरतलब है कि हाल ही में जूनियर एनटीआर ने फिल्म वॉर 2 से बॉलीवुड डेब्यू किया था. फिल्म में उनकी एक्टिंगको लेकर अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कोई कमाल नहीं कर सकी. इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ ऋतिक रोशन लीड रोल में थे. अयान मुखर्जी के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म यह बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही.

किस फिल्म में नजर आएंगे जूनियर NTR?

साउथ स्टार जूनियर एनटीआर जल्द ही केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील की अगली फिल्म में नजर आएंगे. जानकारी के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है और अगले साल 2026 जून तक इसे रिलीज करने की तैयारी है.

