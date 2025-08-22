scorecardresearch
 

जसविंदर भल्ला के निधन से पंजाबी इंडस्ट्री में पसरा शोक, कपिल शर्मा-गिप्पी ग्रेवाल ने जताया शोक

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 22 अगस्त को 65 वर्ष की उम्र में मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में निधन हो गया. लंबे समय से बीमार चल रहे भल्ला के निधन से पंजाबी सिनेमा में शोक की लहर दौड़ गई है. उनके निधन पर पंजाबी सितारों सहित कपिल शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी.

जसविंदर भल्ला के निधन पर गिप्पी ग्रेवाल सहित पंजाबी एक्टर्स ने जताया शोक (Photo: Instagram/@gippygrewal)
जसविंदर भल्ला के निधन पर गिप्पी ग्रेवाल सहित पंजाबी एक्टर्स ने जताया शोक (Photo: Instagram/@gippygrewal)

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के सीनियर एक्टर और कॉमेडियन जसविंदर भल्ला का 22 अगस्त को निधन हो गया. 65 साल की उम्र में जसविंदर भल्ले ने दुनिया को अलविदा कहा. मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. बताया जा रहा है कि एक्टर काफी वक्त से बीमार चल रहे थे. जसविंदर भल्ला के अचानक निधन से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में शोक पसर गया है. कॉमेडियन के फैंस सदमे में हैं. इस बीच पंजाबी एक्टर गिप्पी ग्रेवाल, नीरू बाजवा, हिमांशी खुराना, कॉमेडियन कपिल शर्मा सहित अन्य ने उन्हें याद कर श्रद्धांजलि दी है.

एक एजेंसी से बात करते हुए पंजाबी सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल ने जसविंदर भल्ला के निधन पर शोक व्यस्त किया. साथ ही उनकी मौत के कारण का भी खुलासा किया. गिप्पी ने कहा कि उनके परिवार के साथ जसविंदर भल्ला का खास लगाव था. दोनों ने 'कैरी ऑन जट्टा' फ्रेंचाइजी में काम किया है. इसके अलावा दोनों सालों से अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में साथ नजर आए हैं. गिप्पी ने ये भी कहा कि जसविंदर भल्ला के साथ वो फिल्म 'कैरी ऑन जट्टा 4' की तैयारी में लगे थे. दोनों ने आपस में फिल्म की कहानी को लेकर भी बात की थी.

क्या थी जसविंदर भल्ला के निधन की वजह?

एक्टर ने आगे कहा, 'ये बहुत ही शॉकिंग और परेशान करने वाली खबर है. वो मेरे बहुत करीब थे और ये पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नुकसान है. सबकुछ बहुत अचानक हुआ. मुझे बताया गया था कि उन्हें रात को चक्कर आए और फिर उनकी तबियत बिगड़ी. उन्होंने पंजाबी सिनेमा की सबसे बड़ी फिल्म कैरी ऑन जट्टा में काम किया था. और भी बहुत-सी फिल्में उन्हें करनी थी. हमने साथ में कैरी ऑन जट्टिए फिल्म की है, जो अभी रिलीज होनी है, और हमने शिंडा शिंडा नो पापा की थी.'

'उसके बाद उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उनकी सेहत खराब हुई. वो अब बेहतर हो रहे थे, दिन-ब-दिन उनकी हालत सुधर रही थी. अटैक के बाद एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने रिस्पॉन्ड करना बंद कर दिया था. लेकिन अब वो रिस्पॉन्ड भी कर रहे थे. उन्होंने ही मुझे बोला था कि अब हमें कैरी ऑन जट्टा 4 पर फोकस करना चाहिए, इसपर काम करते हैं.' गिप्पी ने ये भी कहा कि जसविंदर भल्ला के बिना 'कैरी ऑन जट्टा' बनाना मुमकिन ही नहीं है.

पंजाबी एक्टर्स ने दी श्रद्धांजलि

गिप्पी ग्रेवाल ने इंस्टाग्राम पर भी जसविंदर भल्ला को याद करते हुए एक पोस्ट शेयर की है. इसमें उन्हें एक्टर को अपने पिता समान बताया. इसके अलावा कॉमेडियन कपिल शर्मा, नीरू बाजवा, सोनम बाजवा, युवराज हंस, राणा रणबीर, देव खरौद, बिन्नू ढिल्लों, गुरप्रीत गुग्गी समेत अन्य पंजाबी सितारों ने उन्हें याद किया है.

कपिल शर्मा ने जसविंदर भल्ला को दी श्रद्धांजलि (Photo: Instagram/@kapilsharma)
सोनम बाजवा ने जसविंदर भल्ला को दी श्रद्धांजलि (Photo: Instagram/@sonambajwa)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Neeru Bajwa (@neerubajwa)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Dev Kharoud (@dev_kharoud)

कौन थे जसविंदर भल्ला?

जसविंदर भल्ला का जन्म 4 मई 1960 को लुधियाना में हुआ था. उनके पिता मास्टर बहादुर सिंह भल्ला थे, जो बरमालीपुर गांव में प्राइमरी स्कूल के टीचर थे. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई दोराहा के सीनियर सेकेंडरी स्कूल से की थी. इसके बाद बी.एससी. और एम.एससी. की पढ़ाई के लिए पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी गए. भल्ला ने मेरठ के डिग्री चौधरी चरण सिंह पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से पीएच.डी. हासिल की थी. जसविंदर भल्ला पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री का बड़ा नाम थे. 1988 में फिल्म 'छंकार्टा 88' नाम के कॉमेडी शो से उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी. वहीं उनका फिल्मी सफर 'दुल्ला भट्टी' से शुरू हुआ था. वो अपनी कॉमेडी सीरीज 'छंकार्टा' और पंजाबी फिल्मों में किए गए मजेदार किरदारों के लिए जाने जाते थे. 

---- समाप्त ----
