अश्लील सीन्स करने का हीरोइन पर बनाया दबाव, हैरेसमेंट के केस गिरफ्तार एक्टर हेमंत

बेंगलुरु पुलिस ने एक्टर-फिल्म मेकर हेमंत को एक गंभीर आरोप में गिरफ्तार किया है. हेमंत पर एक्ट्रेस को फिल्म में रोल देने के बहाने यौन उत्पीड़न करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. यह गिरफ्तारी राजाजीनगर पुलिस ने एक रियलिटी शो विजेता और एक्ट्रेस की शिकायत के आधार पर की गई.

हेमंत पर लगे गंभीर आरोप

शिकायत में कहा गया है कि, हेमंत की एक्ट्रेस से 2022 में मुलाकात हुई थी. उन्होंने उसे 'रिची' नाम की फिल्म में मुख्य भूमिका देने का प्रस्ताव दिया था. इसके लिए 2 लाख रुपये का समझौता भी हुआ था, जिसमें से 60,000 रुपये एडवांस में दिए गए थे. लेकिन फिल्म की शूटिंग बार-बार टलती रही, जिससे एक्ट्रेस को खासी नाराजगी हुई.

एक्ट्रेस का साथ ही ये भी आरोप है कि हेमंत ने उसे फिल्म बनाने के लिए अश्लील कपड़े पहनने और अभद्र सीन्स करने के लिए मजबूर किया. उसने यह भी बताया कि हेमंत ने उसे गलत तरीके से छुआ. शिकायत में यह भी कहा गया है कि मुंबई के एक प्रमोशनल ट्रिप के दौरान भी उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ. जब एक्ट्रेस ने इसका विरोध किया, तो हेमंत ने उसे गुंडे भेजने की धमकी दी.

हेमंत का दिया चेक बाउंस

एक्ट्रेस का आरोप है कि पैसों के मामले भी हेमंत ने उसके साथ धोखाधड़ी की है. हेमंत ने उसे एक चेक दिया था जो बाद में बाउंस हो गया. इसी के साथ उसने फिल्म के कुछ अनसेंसर्ड सीन उसकी अनुमति के बिना सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिए.

शिकायत मिलने के बाद, राजाजीनगर पुलिस ने हेमंत को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया. जिसके बाद अदालत ने एक्टर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है.

फिल्म को लेकर पहले आई रिपोर्ट के अनुसार, हीरोइने और हेमंत के बीच फिल्म को लेकर पहले से ही कुछ विवाद थे, जो आगे बढ़कर फिल्म चेंबर तक पहुंच गए थे. शिकायत में कहा गया है कि एक्ट्रेस ने फिल्म के प्रमोशनल इवेंट्स में शामिल होने से इनकार कर दिया और हेमंत के फोन कॉल्स का भी जवाब नहीं दिया.

