Twitter के नए मालिक Elon Musk रील लाइफ में भी हैं 'स्टार', कई फिल्मों-शोज में दिखे, आपने किया नोटिस?

दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk ट्विटर के नए मालिक बन चुके हैं. 44 अरब डॉलर में Elon Musk ने ट्विटर को खरीद लिया है. सोशल मीडिया पर Elon Musk ट्रेंड कर रहे हैं. Elon Musk उन लोगों में से हैं, जिन्होंने बिजनेस की दुनिया में महारथ हासिल की हुई है. सिर्फ इतना ही नहीं, Elon Musk कई टीवी शोज और फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. रियल लाइफ हीरो ही नहीं, बल्कि यह रील लाइफ हीरो भी रह चुके हैं.

रील लाइफ हीरो भी हैं एलॉन मस्क

Elon Musk को अक्सर लोग रियल लाइफ Tony Stark के नाम से भी बुलाते हैं. मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में आकर इन्होंने लोगों को काफी इंप्रेस किया है. इसके अलावा Elon Musk कई पॉपुलर एनीमेटेड सीरीज का भी हिस्सा रह चुके हैं. Elon Musk पहली बार फिक्शनल फिल्म 'आयरन मैन 2' में नजर आए थे. साल 2010 में मार्वल फिल्म में Elon Musk ने Tony Stark (Robert Downey Jr) संग स्क्रीन शेयर किया था. इसके बाद यह पॉपुलर सिटकॉम The Big Bang Theory का हिस्सा रहे. पहली सीरीज में यह Howard Wolowitz बनकर दर्शकों के सामने आए. इसके बाद यह Young Sheldon बने दिखाई दिए.

सिर्फ इतना ही नहीं Elon Musk दो पॉपुलर एनीमेटेड सीरीज का हिस्सा रहे. The Simpsons और South Park. साल 2019 में Elon Musk स्की-फी एनीमेटेड शो Rick And Morty में बतौर वॉइस आर्टिस्ट बने. फिल्म में इन्होंने खुद को Elon Tusk बताया. आखिरी बार Elon Musk को Chris Hemsworth की फिल्म Men In Black: International में कैमियो रोल में देखा गया, जिसमें उन्हें क्रेडिट भी नहीं दिया गया था.

फिल्म में Elon Musk, MIB हेडक्वाटर्स में एलियन बने नजर आए थे. सोमवार को Elon Musk ने ट्विटर को 44 बिलियन डॉलर में खरीदने का ऐलान किया. ट्विटर के बोर्ड ने एक साथ मिलकर एलॉन मस्क के ऑफर को ऐक्सेप्ट किया और ये डील इसी साल पूरी कर ली जाएगी. डील पूरी होने के बाद Twitter एक प्राइवेट कंपनी हो जाएगी और इसके मालिक दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क होंगे.