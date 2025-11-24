Film wrap: अलविदा कह गए धर्मेंद्र, जीवनभर रहा इस बात का मलाल

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं. फैन्स की आंखें नम हैं और वो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. सनी और बॉबी के साथ हेमा मालिनी और प्रकाश कौर टूटे हुए हैं.

