Film wrap: अलविदा कह गए धर्मेंद्र, जीवनभर रहा इस बात का मलाल

बॉलीवुड के हीमैन धर्मेंद्र इस दुनिया को अलविदा कह गए हैं. फैन्स की आंखें नम हैं और वो उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. सनी और बॉबी के साथ हेमा मालिनी और प्रकाश कौर टूटे हुए हैं.

धर्मेंद्र का अंतिम दर्शन न हुआ, लेकिन वे यादों में सदा बने रहेंगे.
मनोरंजन की दुनिया में सोमवार का दिन काफी मुश्किलों में बीता. दरअसल, 89 साल के धर्मेंद्र ने दुनिया को अलविदा कह दिया. हर किसी की आंखें वो नम कर गए हैं. शत्रुघ्न सिन्हा अपने बड़े भाई की याद में काफी दुख में हैं. 

बीते साल सनी संग धर्मेंद्र में मनाया था बर्थडे का जश्न, अधूरा रह गया 90 साल का जश्न
वेतरन एक्टर धर्मेंद्र हमारे बीच नहीं रहे. एक्टर ने अपने बर्थडे से एक दिन पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह दिया. 12 दिन बाद 8 दिसंबर को धर्मेंद्र 90 साल के हो जाते. 

बेशुमार पैसा, शोहरत और नाम... लेकिन धर्मेंद्र को जीवनभर रहा इस बात का मलाल
धर्मेंद्र अब इस दुनिया में नहीं रहे. सोशल मीडिया पर एक्टर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बता रहे हैं कि पहली बार 37 साल के करियर में उन्हें ब्लैक लेडी मिली, जिसे पाकर वो बेहद खुश हैं.

'मेरा बड़ा बेटा...' धर्मेंद्र की आवाज सुन इमोशनल हुए फैंस, आखिरी फिल्म 'इक्कीस' का नया पोस्टर रिलीज
लेजेंडरी एक्टर धर्मेंद्र ने 89 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली. उन्हें आखिरी बार बड़े पर्दे पर फैंस जल्द फिल्म 'इक्कीस' में देखने वाले हैं.

नहीं रहे धर्मेंद्र, 89 साल की उम्र में निधन, मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर अंतिम संस्कार
मशहूर अभिनेता धर्मेंद्र का निधन हो गया है. 89 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली. मुंबई के विले पार्ले श्मशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार हुआ.

अलविदा धर्मेंद्र... 'हीमैन' के निधन से शोक में डूबा बॉलीवुड, नम आंखों से दी श्रद्धांजलि
बॉलीवुड के 'ही मैन' धर्मेंद्र का निधन हो चुका है. उनकी खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई है. गोविंदा, अक्षय कुमार, करण जौहर, करीना कपूर से लेकर हिंदी सिनेमा का हर बड़ा सितारा धर्मेंद्र जैसे लेजेंड को श्रद्धांजलि दे रहा है.

