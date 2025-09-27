मलयालम एक्टर की मुश्किलें बढ़ीं, कस्टम मामले में एक और लग्जरी कार जब्त

मलयालम एक्टर दुलकर सलमान पिछले कुछ वक्त में काफी तारीफें बटोर चुके हैं. उनके प्रोडक्शन में बनी फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1' पैन इंडिया शानदार परफॉर्म करने में कामयाब हुई. लेकिन इसी बीच एक्टर को कुछ मुसीबतों का सामना भी करना पड़ा है. दुलकर की कुछ लग्जरी कारों को कस्टम द्वारा जब्त किया गया. आरोप है कि दुलकर की कारें भुटान से तस्करी के जरिए उनके पास आई थीं.

दुलकर सलमान पर आई कौनसी बड़ी मुसीबत?

भूटान से लग्जरी कारों की तस्करी की जांच कर रहे कस्टम अधिकारियों ने शनिवार को कहा कि उन्होंने मलयालम एक्टर दुलकर सलमान की एक और गाड़ी जब्त की है. इस जब्ती के साथ उन्होंने कुल 40 गाड़ियां जब्त कर ली हैं, जिनमें एक्टर से जुड़ी तीन गाड़ियां भी शामिल हैं.

कस्टम सूत्रों के अनुसार, एक लाल निसान पाट्रोल एसयूवी को कोची के वेन्नाला के एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स से अपनी गिरफ्त में लिया गया, जहां के एक रिश्तेदार रहते हैं.जांचकर्ताओं ने बताया कि एसयृवी को भूटान से तस्करी के जरिए हिमाचल प्रदेश लाया गया था, जहां इसे फिर से रजिस्टर किया गया और फिर एक्टर को बेच दिया गया. कस्टम के अनुसार, दुलकर की चार गाड़ियों के डीटेल्स इकट्ठा किए जा रहे हैं. हालांकि सभी गाड़ियां भारत में पहले से किसी और ओनर द्वारा खरीदी गई थीं.

ये घटना दुलकर द्वारा केरल हाई कोर्ट में अपनी एक जब्त गाड़ी 2004 लैंड रोवर डिफेंडर को छुड़ाने के लिए याचिका दायर करने के एक दिन बाद हुई है. अपनी याचिका में, उन्होंने दावा किया कि एसयूवी को मूल रूप से इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस द्वारा नई दिल्ली में अपने क्षेत्रीय प्रतिनिधिमंडल के लिए भेजी गई थी.

Advertisement

कौन हैं दुलकर सलमान?

दुलकर सलमान मलयालम इंडस्ट्री के स्टार मामूटी के बेटे हैं, जो साउथ और बॉलीवुड, दोनों फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम से वाहवाही लूट चुके हैं. दुलकर का करियर साल 2014 में शुरू हुआ था. उनकी कई मलयालम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली हैं. मगर दुलकर को पैन इंडिया पहचान इरफान खान की फिल्म 'कारवां' से मिली जो साल 2018 में रिलीज हुई थी.

इसके बाद दुलकर के करियर में कई हिंदी फिल्में आई. उन्होंने सोनम कपूर की फिल्म 'लकी चार्म' में भी काम किया. लेकिन साल 2023 दुलकर के करियर में 'सीता रामम' जैसी लव स्टोरी लेकर आया जिसने उनके करियर का कद और भी ऊंचा किया. अब दुलकर 'लोकाह चैप्टर 1' की सक्सेस एन्जॉय कर रहे हैं. इसके बाद वो तमिल फिल्म 'कांता' में भी नजर आएंगे जो अगले साल रिलीज होगी.

---- समाप्त ----