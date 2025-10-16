scorecardresearch
 

Film Wrap: नहीं टूटी चिंकी-मिंकी की जोड़ी, शादी करके पछताईं भोजपुरी एक्ट्रेस नीलम

फिल्म रैप में गुरुवार के दिन काफी कुछ हुआ. सोशल मीडिया इन्फ्लूएन्सर चिंकी मिंकी की जोड़ी नहीं टूट रही है. दोनों साथ में हैं. इसके अलावा रियलिटी शो बिग बॉस में नीलम गिरी ने अपने तलाक पर खुलकर बात की है.

नहीं टूट रही चिंकी-मिंकी की जोड़ी (Photo: Instagram @surabhi.samriddhi)
मनोरंजन की दुनिया में गुरुवार के दिन बहुत कुछ हुआ. 'द कपिल शर्मा शो' फेम चिंकी मिंकी ने पहली बार रिश्ता टूटने पर खुलकर बात की. बताया कि दोनों अलग नहीं हुई हैं. जो पोस्ट की थी वो गलत तरह से ली गई. इसके अलावा नीलम गिरी 'बिग बॉस 19' में काफी अच्छा गेम खेल रही हैं. हाल ही में उन्होंने अपने तलाक पर बात की है. 

निक्की तंबोली के बॉयफ्रेंड संग धनश्री का डांस, सामने आया फिनाले वीड‍ियो
17 अक्टूबर को राइज एंड फॉल का ग्रैंड फिनाले है. एक दिन बाद शो को उसका विनर मिल जाएगा.

नहीं टूटी चिंकी-मिंकी की जोड़ी, शो की खातिर किया नाटक, बोलीं- वो गलत...
सोशल मीडिया इन्फ्लूएंसर और यूट्यूबर चिंकी-मिंकी उर्फ सुरभि और समृद्धि को लेकर पिछले दिनों खबर आई थी कि दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. 

'वो सबके साथ सोया', करण की Ex का आरोप, अब गर्लफ्रेंड तेजस्वी ने दिया जवाब
टीवी एक्टर करण कुंद्रा ने गर्लफ्रेंड तेजस्वी प्रकाश संग बर्थडे सलिब्रेट किया है. एक्ट्रेस ने इंस्टा पर जश्न की फोटोज शेयर की हैं.

शादी करके पछताईं नीलम, तलाक पर छलका दर्द, बोलीं- कभी खुशी नहीं मिली
भोजपुरी हसीना नीलम गिरी इन दिनों बिग बॉस में हैं. शो में नीलम ने कभी सिंपैथी कार्ड नहीं खेला. वो हमेशा सबको खुश रखने की कोशिश करती नजर आती हैं.

शो में मह‍िला ने काटे बाल, देखकर रो पड़ीं ह‍िना-सोनाली, नहीं भूलीं कैंसर का दर्द
शो 'पति पत्नी और पंगा' में इस वीक इमोशनल मोमेंट देखने को मिलेगा. प्रोमो सामने आया है जिसमें सोनाली बेंद्रे और हिना खान रोती नजर आईं.

