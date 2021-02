ब्रह्मानंदम को जन्मदिन पर साउथ सुपरस्टार्स ने किया विश, रवि तेजा-राम चरण ने दी शुभकामनाएं

साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार ब्रह्मानंदन अपना 65वां जन्मदिन मना रहे हैं. इस खास मौके पर उन्हें हर तरफ से शुभकामनाएं मिल रही हैं. एक्टर साउथ इंडस्ट्री का एक बड़ा चेहरा हैं और वे देश के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एक्टर्स में से एक हैं. ब्रह्मानंदम को उनके जन्मदिन के मौके पर साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स ने विश किया. जहां एक तरफ उन्हें राम चरण ने एक पुरानी फोटो शेयर करते हुए याद किया. इसके अलावा उन्हें रवि तेजा और वरुण तेज कोनिडेला ने उन्हें शुभकामनाएं दीं.

राम चरण ने एक थ्रोबैक फोटो शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि- अपने किंग ऑफ कॉमेडी और पद्मश्री से सम्मानित एक प्यारे व्यक्तित्व को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. थ्रोबैक फोटो में उपासना और निशिका कोनीडेला नजर आ रही हैं.

एक्टर रवी तेजा ने कमेंट करते हुए लिखा कि- हैपी बर्थडे ब्रह्मानंदन गारू. हमेशा शूट्स को फनी और जीवंत कर देने के लिए आपका शुक्रिया. आप को मेरी तरफ से ढेर सारा प्यार और आपकी अच्छी सेहत की कामना करता हूं. वहीं एक्टर वरुण तेजा ने इसपर कमेंट करते हुए लिखा कि- कॉमेडी के सदाबहार राजा ब्रह्मानंदन गरु को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं. भगवान आपको ढेर सारी खुशियां दे और स्वस्थ रखे.

Happy birthday to the evergreen king of comedy Bramhanandham garu!

Wish you great health and happiness!

🙏🏽🙏🏽🙏🏽 pic.twitter.com/xcscPaYBmi — Varun Tej Konidela 🥊 (@IAmVarunTej) February 1, 2021

Wishing our king of comedy and most loved Padma Shri. Brahmanandam Uncle a Very Happy Birthday !!

#HBDBrahmanandam pic.twitter.com/bd21O2c7fx — Ram Charan (@AlwaysRamCharan) February 1, 2021

Happy Birthday Brahmanandam garu!! Thank you for always making shoots fun and lively. Sending much love and wishing you all the good health!! 🤗#HBDBrahmanandam pic.twitter.com/qJvXbLIBOP — Ravi Teja (@RaviTeja_offl) February 1, 2021

साढ़े तीन दशक से बादशाहत कायम

बता दें कि सीनियर एक्टर ब्रह्मानंदम ने अपने सभी फैन्स को रिप्लाए भी किया. इसके अलावा उन्होंने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हुए कहा कि उनके पास प्रशंसकों का बुहत एहसान है. बता दें कि साउथ इंडस्ट्री में ब्रह्मानंदम बहुत बड़ा नाम है. उनकी फीस भी बहुत ज्यादा है. एक्टर का नाम 1000 से भी ज्यादा फिल्में करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है. ऐसा माना जाता है कि एक्टर भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा फीस लेने वाले एक्टर हैं. ब्रह्मानंदम को भारत सरकार द्वारा पद्म श्री अवॉर्ड से नवाजा जा चुका है. इसके अलावा उन्हें 6 नंदी अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है. ब्रह्मानंदन ने साल 1987 में अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्हें फिल्मों में काम करते लगभग 35 साल हो चुके हैं.