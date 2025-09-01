Film Wrap: विराट संग कॉन्ट्रोवर्सी पर अवनीत कौर का रिएक्शन, बिग बॉस में फ्लॉप हुई सोशल मीडिया की ये हिट जोड़ी

पूरे दिन का फिल्मी मसाला लेकर हम वापस आ चुके हैं. हर दिन की तरह सोमवार का दिन भी बेहद रोमांचक रहा है. एंटरटेनमेंट की दुनिया से कई खबरें सामने आईं. क्रिकेटर विराट कोहली संग हुई कॉन्ट्रोवर्सी पर अवनीत कौर का बड़ा बयान सामने आया है. वहीं धर्मेंद्र की पहली पत्नी के बर्थडे पर बॉबी-सनी देओल ने पुरानी फोटो शेयर की है. इसके अलावा बिग बॉस 19 में कंटेस्टेंट्स के बीच जमकर बवाल देखने को मिल रहा है.

विराट संग हुई कॉन्ट्रोवर्सी से अवनीत कौर पर पड़ा बुरा असर? एक्ट्रेस बोलीं- उदास हो जाती हूं...

कुछ समय पहले क्रिकेटर विराट कोहली ने गलती से अवनीत कौर की फोटो को इंस्टाग्राम पर लाइक कर दिया था. विराट के फोटो लाइक करने के बाद स्क्रीनशॉट तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसे लेकर अब एक बार फिर अवनीत का रिएक्शन आया है.

धर्मेंद्र की पहली पत्नी का बर्थडे, बॉबी-सनी ने दी बधाई, शेयर की अनसीन तस्वीर

बॉलीवुड एक्टर धर्मेंद्र की पहली वाइफ का आज जन्मदिन है. इस मौके पर देओल परिवार में आज जश्न का माहौल है. वहीं एक्टर सनी और बॉबी दोनों ने ही कुछ पुरानी फोटो शेयर की है.

तलाकशुदा हैं अभिषेक बजाज, कौन थीं पत्नी? 8 साल पहले हुई थी शादी, खुद को बता रहे बैचलर

बिग बॉस 19 फेम अभिषेक खुद को बैचलर बताते हैं, जबकि 2017 में उनकी शादी हो चुकी है. उन्होंने अपने चाइल्डहुड लव आकांक्षा जिंदल से लव मैरिज की थी.

BB: सलमान ने लगाई 'आग', बौखलाए कंटेस्टेंट्स, पूल में फेंका एक-दूसरे का सामान

बिग बॉस 19 की शुरुआत हो चुकी है. इस बार भी सलमान खान मेजबानी कर रहे हैं. वहीं शो अब अपने चरम पर पहुंच गया है. इस बीच बसीर और फरहाना की जमकर लड़ाई देखने को मिल रही है.

न गेम प्लान- न स्ट्रैटेजी, बिग बॉस में फ्लॉप हुई सोशल मीडिया की हिट जोड़ी, आवेज-नगमा को बचा पाएगा तगड़ा फैंडम?

आवेज दरबार और नगमा सोशल मीडिया की हिट जोड़ियों में से एक हैं. मगर बिग बॉस 19 में ये जोड़ी अपना चार्म खोती दिखाई दे रही है. ऐसा लग रहा है मानो वो गेम में है ही नहीं.

