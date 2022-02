Bappi Lahiri Death: गायक और संगीतकार बप्‍पी लाह‍िड़ी का निधन हो गया है. 69 वर्षीय बप्पी लाह‍िड़ी ने मुंबई के एक अस्पताल में अपनी अंत‍िम सांसे लीं.

मंगलवार रात बप्पी लाह‍िड़ी की तबीयत अचानक काफी ब‍िगड़ गई. उन्हें अस्पताल लाया गया जहां डॉक्टर्स ने उन्हें बचाने की काफी कोश‍िश की पर नाकामयाब रहे. बप्पी लाह‍िड़ी पिछले कुछ समय से बीमार थे. उन्हें पिछले साल से ही अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ रहा था. गत वर्ष जब सिंगर में कोरोना के हल्के लक्षण नजर आए थे, तब भी उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया था. वे ब्रीच कैंडी अस्पताल में डॉक्टर्स की निगरानी में थे.

सेलेब्स ने जाह‍िर किया शोक

बप्पी लाह‍िड़ी जैसे दिग्गज का यूं अचानक चले जाना बेहद दुखद है. वो भी ऐसे वक्त जब देश ने अपना एक और अनमोल रत्न लता मंगेशकर को खो दिया है. बप्पी दा के निधन पर स‍ितारे भी गमगीन हैं. अजय देवगन ने बप्पी दा को श्रद्धांजल‍ि देते हुए लिखा 'बप्पी दा बहुत ही प्यारे इंसान थे. पर उनके संगीत में एक धार थी. उन्होंने चलते चलते, सुरक्षा और डिस्को डांसर जैसे हिंदी फिल्म के म्यूज‍िक में एक अलग ही कंटेपररी स्टाइल को इंट्रोड्यूस किया. शांत‍ि दादा, आप बहुत याद आएंगे.' क्रिकेटर युवराज सिंह ने भी बप्पी दा को श्रद्धांजल‍ि दी है.

Bappi Da was so endearing in person. But, his music had an edge. He introduced a more contemporary style to Hindi film music with Chalte Chalte, Suraksha & Disco Dancer. 🕉 Shanti Dada🙏 You will be missed

Sad news of the passing away of legendary musician #BappiLahiri ji 🙏🏻 he will be fondly remembered for his mesmerising musical compositions which are loved by people of all ages. My condolences to the family. RIP #BappiDa ॐ शान्ति 🙏🏻