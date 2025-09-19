scorecardresearch
 

बिकिनी में मॉडल-खुलेआम रोमांस, पाकिस्तान में 'स्प्लिट्सविला' शो की तैयारी, आवाम को कर देगा हैरान

पाकिस्तानी एक्ट्रेस आयशा उमर ने अपने नए शो 'लाजवाल इश्क' को अनाउंस किया जो इंडिया में 'स्प्लिट्सविला' के नाम से आता है. हालांकि उनके डेटिंग शो की अनाउंसमेंट से कई लोग खुश नहीं थे जिसपर अब एक्ट्रेस ने सफाई दी है.

पाक एक्ट्रेस आयशा उमर ला रहीं पाकिस्तानी 'स्प्लिट्सविला' (Photo: Screengrab, IMDb)
पाकिस्तान की आवाम के लिए एक्ट्रेस आयशा उमर एक ऐसा शो लेकर आ रही हैं, जो सभी को हैरान करने वाला है. उनका नया शो 'लाजवाल इश्क' आने वाला है जिसमें वो 4 कपल को एक विला में साथ रखेंगी और उनके बीच की केमिस्ट्री को दुनिया के सामने दिखाएंगे. ये शो इंडिया में आने वाले 'स्प्लिट्सविला' से मिलता-जुलता है जिसका थीम भी कपल्स के बीच की केमिस्ट्री को दर्शाना है.

कैसा है पाकिस्तानी स्प्लिट्सविला यानी 'लाजवाल इश्क'?

कुछ दिनों पहले आयशा उमर ने अपने शो 'लाजवाल इश्क' का ट्रेलर रिलीज किया था, जिसमें वो तुर्की की खूबसूरत लोकेशन्स में एक शिप पर नजर आईं. आयशा ने कहा कि वो अपनी आवाम के लिए एक ऐसा शो लेकर आ रही हैं जिसे पहले लोगों ने नहीं देखा होगा. इसके थोड़ी देर बाद वो एक आलीशान विला के अंदर जाती हैं. आयशा बताती हैं कि उनके शो में कुछ लड़के-लड़कियां आएंगे जो सच्चे प्यार की तलाश में अपना सारा वक्त एक ही विला में बिताएंगे.

यहां देखें 'लाजवाल इश्क' का ट्रेलर: 

इस दौरान उनके ऊपर 24 घंटे कैमरा की निगरानी होगी. ये लोग खेल के जरिए एक-दूसरे के साथ ज्यादा वक्त बिताएंगे और अपने बीच की केमिस्ट्री को भी बेहतर तरीके से परख पाएंगे. जो कपल जीतेगा, उसे एक शानदार इनाम मिलेगा. आयशा का ये शो सच्ची मोहब्बत की तलाश करेगा.

'लाजवाल इश्क' के ट्रेलर को देख क्यों भड़की पाकिस्तान की आवाम?

आयशा उमर के शो का ट्रेलर यूट्यूब पर 2.1 मिलियन व्यूज हासिल करने में कामयाब जरूर हुआ. लेकिन साथ ही साथ इसे ट्रोल्स का भी जमकर सामना करना पड़ा है. शो को लेकर पाकिस्तानी आवाम बिल्कुल खुश नहीं नजर आई है. कई यूजर्स कमेंट में शो को इस्लाम धर्म के मूल्यों से अलग बता रहे हैं. सोशल मीडिया पर शो के खिलाफ बैन की भी मांग उठ रही है.

एक यूजर ने शो के लिए लिखा है कि अल्लाह पाक इस तरह के प्रोग्राम को नष्ट करें. वहीं कुछ यूजर्स लिखते हैं कि इस तरह का डेटिंग शो इस्लाम धर्म की परंपरा के विपरीत है, इसलिए वो इसकी बैन की मांग करते हैं. उन्होंने बाकी सभी पाकिस्तानी आवाम से भी शो के खिलाफ आवाज उठाने की मांग की है.

शो के फॉर्मेट को लेकर नाराज आवाम, क्या बोलीं आयशा उमर?

'लाजवाल इश्क' को लेकर पाकिस्तानी आवाम में गुस्सा काफी ज्यादा भड़का हुआ है. पाकिस्तानी न्यूज पोर्टल्स की रिपोर्ट्स बताती हैं कि शो को पाकिस्तान में बैन करने के लिए कई शिकायतें दर्ज की गई हैं. लेकिन क्या इस शो को सचमुच बैन किया जाएगा, ये अभी कंफर्म नहीं है. मेकर्स ने अभी तक 'लाजवाल इश्क' की रिलीज डेट अनाउंस नहीं की है. 

अपने शो को पाकिस्तानी आवाम से मिल रही नफरत पर आयशा उमर का भी बयान सामने आया. एक्ट्रेस ने इस प्रोजेक्ट को डिफेंड करते हुए बयान दिया कि उनका ये शो उर्दू बोलने वाली आवाम के लिए एक नया बदलाव लेकर आएगा. उनके इस शो में सभी कंटेस्टेंट्स पाकिस्तानी हैं और इसमें ड्रामा, रोमांस और कॉम्पिटीशन का तगड़ा मिक्स देखने को मिलेगा.

---- समाप्त ----
