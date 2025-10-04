Film Wrap: 58 की उम्र में दूसरी बार पापा बन रहे अरबाज खान, निक्की तंबोली ने किया धनश्री को एक्स्पोज

फिल्म रैप की दुनिया में शनिवार के दिन काफी चीजें हुईं. अरबाज खान और शूरा खान किसी भी समय गुडन्यूज दे सकते हैं. शूरा अस्पताल में एडमिट हुई हैं. इसके अलावा निक्की तंबोली रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में गईं. जहां उन्होंने धनश्री को लेकर अरबाज पटेल के सामने काफी खुलासे किए.

Advertisement

X