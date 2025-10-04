Film Wrap: 58 की उम्र में दूसरी बार पापा बन रहे अरबाज खान, निक्की तंबोली ने किया धनश्री को एक्स्पोज

शनिवार के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ हुआ. अरबाज खान, शूरा खान की डिलीवरी के लिए मुंबई के अस्पताल पहुंचे हैं. किसी भी टाइम शूरा बेबी को जन्म दे सकती हैं. फैन्स इसके लिए बेहद एक्साइटेड हैं. साथ ही निक्की तंबोली अपने बॉयफ्रेंड अरबाज टेल से 'राइज एंड फॉल' में मिलीं, जहां उन्होंने कंटेस्टेंट्स को लेकर खुलासे किए.
'प्रिया ने तोड़ा करिश्मा का घर...', संजय कपूर की बहन मंदिरा का चौंकाने वाला दावा
दिवंगत संजय कपूर की बहन मंदिरा ने करिश्मा और संजय के अलग होने को लेकर बड़ा खुलासा किया है. इसके साथ ही उन्होंने प्रिया सचदेव को लेकर बड़ा बयान दिया है.
'अरे जा रे हट...' गाने की एक्ट्रेस संध्या शांताराम का हुआ निधन, 94 साल की उम्र में ली अंतिम सांस
बॉलीवुड के फेमल होली सॉन्ग 'अरे जा रे हट नटखट' की एक्ट्रेस संध्या शांताराम अब हमारे बीच नहीं रहीं. उनका 94 साल की उम्र में निधन हो गया है.
बोनी कपूर की लाडली रचाएगी शादी, सगाई में छाईं बहनें-चाची, सामने आईं सेलिब्रेशन की फोटोज
बोनी कपूर की लाडली बेटी अंशुला शादी करने जा रही हैं. 2 अक्टूबर को परिवार की मौजदूगी में अंशुला की सगाई की रस्म पूरी की गई.
धनश्री को एक्ट्रेस ने किया एक्सपोज, कैमरे पर खोली पोल, सुनकर चौंका एक्टर, हुआ इमोशनल
रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में धनश्री वर्मा छाई हुई हैं. धनश्री शो में शुरुआत से अरबाज पटेल संग मिलकर खेल रही हैं.
Kantara Chapter 1 Box Office Day 2: ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' ने दूसरे दिन भी दिखाया दम,100 करोड़ पार कमाई
ऋषभ शेट्टी की 'कांतारा' एक बार फिर थिएटर्स में धमाल मचा रही है. उनकी 'कांतारा चैप्टर 1' ने दो दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया है.