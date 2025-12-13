Film wrap: लाइमलाइट से दूर महीनों बाद इंडिया लौटीं अनुष्का शर्मा, सना जावेद-शोएब मलिक ले रहे तलाक?

फिल्म रैप में शनिवार के दिन काफी चीजें हुईं. अनुष्का शर्मा पति विराट कोहली के साथ काफी महीनों के बाद इंडिया लौटी हैं. उनकी एक झलक पैप्स के कैमरे में कैद हुई, लेकिन अनुष्का ने उन्हें इग्नोर कर दिया.

Advertisement

X