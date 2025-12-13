scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Film wrap: लाइमलाइट से दूर महीनों बाद इंडिया लौटीं अनुष्का शर्मा, सना जावेद-शोएब मलिक ले रहे तलाक?

फिल्म रैप में शनिवार के दिन काफी चीजें हुईं. अनुष्का शर्मा पति विराट कोहली के साथ काफी महीनों के बाद इंडिया लौटी हैं. उनकी एक झलक पैप्स के कैमरे में कैद हुई, लेकिन अनुष्का ने उन्हें इग्नोर कर दिया.

Advertisement
X
विराट-अनुष्का लौटे इंडिया (Photo: Instagram/@virat.kohli)
विराट-अनुष्का लौटे इंडिया (Photo: Instagram/@virat.kohli)

मनोरंजन की दुनिया में शनिवार का दिन खास रहा. अनुष्का और विराट इंडिया आए हैं. दोनों बच्चे भी उनके साथ हैं. इसके अलावा पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद ने पति शोएब मलिक से अपने रास्ते अलग कर लिए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं. 

शादी के लिए छोड़ा ग्लैमर वर्ल्ड, 11 साल बाद TV पर कमबैक कर रही एक्ट्रेस? बोली- बच्चे...
'साथ निभाना साथिया' फेम रुचा हसबनीस ने 11 साल बाद टीवी इंडस्ट्री में वापसी की चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने साफ किया कि उनकी वापसी की खबरें अफवाह हैं, लेकिन वो एक्टिंग को मिस कर रही हैं.

लाइमलाइट से दूर महीनों बाद इंडिया लौटीं अनुष्का, एयरपोर्ट पर किया पैप्स को इग्नोर?
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा बहुत समय से बड़े पर्दे पर नहीं नजर आई हैं. उनकी आखिरी फिल्म साल 2018 में शाहरुख खान संग 'जीरो' थी.

सम्बंधित ख़बरें

Anushka and Kohli
Virat Kohli के शतक पर Anushka ने लुटाया प्यार! 
Mono diet
विराट-अनुष्का इस डाइट से रहते हैं फिट, Fortis डॉक्टर ने बताया- कितनी सेफ? 
Anushka Sharma and Virat Kohli
अनुष्का से शादी के बाद बदले कोहली! कैफ बोले- अब विराट पहले से ज्यादा... 
Virat Kohli, Anushka Sharma
जब विराट-अनुष्का के रिश्ते में आई दरार, सलमान ने कराई थी सुलह 
Chakda Express
Anushka Sharma की फिल्म Chakda Xpress हो गई है डिब्बाबंद? 

47 की उम्र में शादीशुदा संग तीसरी शादी करेगी एक्ट्रेस? 2 बार हुआ तलाक, बोली- टॉर्चर...
एंटरटेनमेंट क्वीन राखी सावंत अपने बिंदास और बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं. राखी हमेशा खुलकर अपनी राय दुनिया के सामने रखती हैं. 

Advertisement

सना जावेद-शोएब मलिक के रिश्ते में दरार, टूटने की कगार पर तीसरी शादी? यूजर्स बोले- हद है
पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद ने बीते साल 2024 जनवरी में पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक से शादी रचाई थी. सना की ये दूसरी शादी थी, लेकिन शोएब की तीसरी. 

शादी करने से कोसो दूर 38 साल का एक्टर, अकेले रहकर खुश, बोला- एक रिश्ते में...
निशांत मल्कानी हाल ही में फिल्म 'मस्ती 4' में नजर आए. वैसे तो निशांत काफी सारी फिल्में कर चुके हैं, लेकिन ये उनकी लाइफ की बेस्ट फिल्म रही.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    करियर राशिफल
    Advertisement