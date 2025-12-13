शादी के लिए छोड़ा ग्लैमर वर्ल्ड, 11 साल बाद TV पर कमबैक कर रही एक्ट्रेस? बोली- बच्चे...

ग्लैमर वर्ल्ड की कई एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने शादी और बच्चे होने के बाद इंडस्ट्री से दूरी बना ली. इन्हीं हसीनाओं में से एक 'साथ निभाना साथिया' फेम रुचा हसबनीस भी हैं. रुचा ने शो में 'राशि बेन' का रोल निभाया था. 'राशि बेन' के किरदार ने उन्हें घर-घर फेमस कर दिया था, लेकिन शादी के बाद उन्होंने इंडस्ट्री से दूरी बना ली. 11 साल बाद उनके कमबैक की चर्चा है, जिस पर एक्ट्रेस ने रिएक्ट किया है.

कमबैक पर बोलीं रुचा

पिछले कुछ दिनों से चर्चा है कि रुचा हसबनीस टीवी की दुनिया में वापसी कर रही हैं. TOI संग बातचीत में उन्होंने कहा कि मैंने सिर्फ इतना लिखा था कि अच्छी चीजें आ रही हैं. लोगों ने उसे पिक किया और ये मान लिया कि मैं टीवी पर लौट रही हूं. यही नहीं, उन्होंने चैनल भी डिसाइड कर लिया. मेरे को-एक्टर्स, प्रोड्यूसर भी फाइनल हो गए. ये बहुत फनी और मजेदार था. पर इसमें कोई सच्चाई नहीं है.

आगे वो कहती हैं कि मैं खुद भी टीवी को मिस कर रही हूं और इस पर लौटने के लिए एक्साइटेड हूं. एक्टिंग एक ऐसी चीज है, जिससे आप कभी ब्रेक नहीं लेना चाहते. यहां तक कि जब आप कैमरे पर नहीं होते हो तभी इसे एंजॉय कर रहे होते हो.

करियर के पीक पर छोड़ी थी एक्टिंग

2014 में जब रुचा ने शादी करने का फैसला लिया, तो वो अपने करियर के पीक पर थीं. लेकिन शादी से 6 महीने पहले उन्होंने एक्टिंग छोड़ दी. इस पर एक्ट्रेस कहती हैं कि मैं जिंदगी के हर फेज को एंजॉय करना चाहती थी. मैंने शादी के चार साल बाद बेबी प्लान किया और उससे पहले अपने हसबैंड के साथ लाइफ खूब एंजॉय की.

आज भी मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने जो फैसला लिया, वो ठीक था. क्योंकि चीजें बिल्कुल वैसी हूईं, जैसे मैं चाहती थी. 2021 में मैंने एक शो के लिए हामी भरी थी, लेकिन मैं दूसरा बच्चा चाहती थी. मैं नहीं चाहती थी कि मेरे दोनों बच्चों के बीच में ज्यादा गैप हो. अब मेरी बेटी रूही 6 साल की हो चुकी है और बेटा तीन साल का हो गया है.

अब मैं टीवी पर कमबैक के लिए तैयार हूं. लेकिन ऐसा प्रोजेक्ट करना चाहती हूं, जो मेरे लिए फायदेमंद हो. मैं उस काम के लिए घर पर अपने बच्चों को छोड़कर आ पाऊं.



