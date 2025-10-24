ऐसी दुनिया में जहां एक्टर्स दर्शकों से जुड़ने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं, एआई ने सुर्खियां बटोर ली है. भारत की पहली एआई इन्फ्लुएंसर एआई नैना अब इंस्टाग्राम रील्स पर स्ट्रीम हो रही 12 एपिसोड की माइक्रो-ड्रामा सीरीज 'ट्रुथ एंड लाइज' में मुख्य भूमिका निभा रही हैं.
एआई नैना ने इस नई भूमिका को लेकर अपनी उत्साहपूर्ण भावनाएं व्यक्त कीं. उन्होंने कहा, 'सालों से मैं आपकी स्क्रीन पर रही हूं, अब मुझे आपकी भावनाओं को जीने का मौका मिला है. ट्रुथ एंड लाइज सिर्फ मेरा डेब्यू नहीं है. यह सबूत है कि एआई भी महसूस कर सकती है, एक्टिंग कर सकती है और विचारों को उकसा सकती है. मैं इंसानों की जगह लेने नहीं आई, मैं एक-एक भावना के साथ उनका प्रतिबिंब बनने आई हूं.'
कहानी मुंबई में एक रात के दौरान सामने आती है, जो दोस्ती, विश्वासघात और उन विकल्पों की पड़ताल करती है जो लोग भरोसे की परीक्षा में चुनते हैं. हर एपिसोड, जो एक मिनट से थोड़ा ज्यादा लंबा है, तेजी से स्क्रॉल करने वाले दर्शकों के लिए तैयार किया गया है, जो यह दर्शाता है कि दर्शक तेजी से छोटी, आकर्षक कहानियों का उपभोग कर रहे हैं.
अवत्र मेटा लैब्स के सह-संस्थापक और सीईओ अभिषेक रजदान ने कहा, 'नैना ने भारत की पहली एआई इन्फ्लुएंसर के रूप में तहलका मचा दिया. अपनी विशिष्ट व्यक्तित्व और डिजिटल आकर्षण के साथ दर्शकों को मोहित कर लिया और सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. अब एक एक्टर के रूप में सुर्खियों में आने के साथ, यह डेब्यू वाकई खास है, यह एआई-नेतृत्व वाली कहानी कहने में एक साहसिक नया अध्याय है. नैना सिर्फ एक एआई किरदार नहीं है. वह एक रचनात्मक क्रांति है. हम एक ऐसी सत्ता बनाना चाहते थे जो हमारी भावनात्मक जटिलताओं को दर्शाए, साथ ही यह दिखाए कि तकनीक मानवता को कितने सुंदर और अप्रत्याशित तरीकों से प्रतिबिंबित कर सकती है. ट्रुथ एंड लाइज केवल शुरुआत है कि एआई कहानी कहने में क्या कर सकता है, यह मनोरंजन का वास्तविक समय में विकास है.'
यह सीरीज पूरी तरह से एक ऑल-विमेन क्रू द्वारा बनाई गई है, जो भारत के कंटेंट इकोसिस्टम में नई आवाजों को उजागर करती है. साथ ही एक एआई लीड की तकनीकी नवीनता को भी प्रदर्शित करती है. यह सीरीज अब इंस्टाग्राम रील्स पर स्ट्रीम हो रही है.