Film wrap: फिर बढ़ा अदनान सामी का वजन, अस्पताल में एडमिट हुए 89 साल के धर्मेंद्र

मनोरंजन की दुनिया में शुक्रवार के दिन काफी कुछ हुआ. सिंगर अदनान सामी हाल ही में दिखे. यूजर्स ने नोटिस किया कि उन्होंने पहले से काफी वजन बढ़ा लिया है. इसके अलावा 89 साल के धर्मेंद्र अस्पताल में एडमिट हुए हैं. कहा जा रहा है कि वो रेगुलर चेकअप के लिए भर्ती हुए हैं.
ट्रोल्स को हैंडल करना सीख चुकी हैं सारा अली खान, बोलीं- दिमाग को बंद करना सीख लिया
एक्ट्रेस सारा अली खान की आखिरी फिल्म 'मेट्रो इन दिनों' थी. इसमें इनका काम काफी अच्छा नजर आया था. लेकिन बीते कुछ सालों में सारा पब्लिक की नजरों में काफी चर्चा में भी रहीं.
फिर बढ़ा अदनान सामी का वजन, देखकर चौंके यूजर्स, बोले- सर्जरी से...
मशहूर सिंगर अदनान सामी शुक्रवार को पत्नी और बेटी के साथ एयरपोर्ट पर दिखाई दिए. ब्लैक टीशर्ट, ब्लू जींस और ब्लैक सनग्लासेस में अदनान कूल लुक में दिखे, लेकिन इस दौरान यूजर्स ने उनका बढ़ा वजन नोटिस किया.
कपूर फैमिली पर बना शो, सामने आई रिलीज डेट, पोस्टर से गायब दिखीं आलिया भट्ट
बॉलीवुड पर राज करने वाली कपूर फैमिली की अपकमिंग डॉक्यूमेंट्री 'डाइनिंग विद द कपूर्स' का नया पोस्टर नेटफ्लिक्स ने जारी किया है.
अस्पताल में एडमिट हुए 89 साल के धर्मेंद्र, फैन्स को हुई चिंता, सामने आई हेल्थ अपडेट
एक्टर धर्मेंद्र को लेकर खबर आ रही है कि उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. धर्मेंद्र, 89 साल के हैं. एक्टर मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट हैं.
प्रेग्नेंट कटरीना की तस्वीर लीक करने पर भड़कीं सोनाक्षी, बोलीं- क्रिमनल हो तुम लोग...
बॉलीवुड की 'डीवा' कटरीना कैफ 42 की उम्र में मां बनने वाली हैं. एक्ट्रेस ने ये न्यूज अपने पति विक्की कौशल के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की थी.