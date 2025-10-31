Film wrap: फिर बढ़ा अदनान सामी का वजन, अस्पताल में एडमिट हुए 89 साल के धर्मेंद्र

फिल्म रैप में आज हम आपको बताने वाले हैं कि सिंगर अदनान सामी हाल ही में मुंबई एयरपोर्ट पर परिवार के साथ स्पॉट हुए. जितने पतले वो हो गए थे, उतने नहीं रहे. अदनान ने पहले से काफी वजन बढ़ा लिया है.

Advertisement

X