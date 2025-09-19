फेमस साउथ एक्टर का निधन, फिल्म सेट पर हुए थे बेहोश, कमल हासन ने जताया शोक

फिल्म इंडस्ट्री से एक दुखद खबर सामने आ रही है. तमिल सिनेमा के मशहूर कॉमेडी एक्टर रोबो शंकर का 46 साल की उम्र में निधन हो गया है. उन्होंने चेन्नई के GEM अस्पताल में आखिरी सांस ली. जानकारी के मुताबिक एक फिल्म के सेट पर बेहोश होने के बाद उन्हें चेन्नई के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

कमल हासन ने जताया शोक

एक्टर कमल हासन ने तमिल में रोबो शंकर को भावभीनी श्रद्धांजलि दी हैं. उनके एक्स पोस्ट पर लिखा, 'रोबो शंकर. रोबो सिर्फ एक निक नाम है. मेरी डिक्शनरी में, तुम एक इंसान हो. तुम मेरे छोटे भाई हो. क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम्हारा काम हो गया, तुम चले गए. मेरा काम अधूरा है. तुम कल हमारे लिए छोड़ गए. इसलिए, कल हमारा है.'

ரோபோ சங்கர்

ரோபோ புனைப்பெயர் தான்

என் அகராதியில் நீ மனிதன்

ஆதலால் என் தம்பி

போதலால் மட்டும் எனை விட்டு

நீங்கி விடுவாயா நீ?

உன் வேலை நீ போனாய்

என் வேலை தங்கிவிட்டேன்.

நாளையை எமக்கென நீ விட்டுச்

சென்றதால்

நாளை நமதே. — Kamal Haasan (@ikamalhaasan) September 18, 2025

कब होगा अंतिम संस्कार?

रोबो शंकर का पार्थिव शरीर आज रात चेन्नई स्थित उनके घर ले जाया जाएगा. उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा. इस दौरान फिल्म इंडस्ट्री के साथी, पुराने को-स्टार और प्रशंसक भी शामिल होंगे, जो उन्हें श्रद्धांजलि देंगे और अंतिम विदाई देंगे. एक्टर के परिवार में उनकी पत्नी प्रियंका रोबो शंकर, बेटी इंद्रजा शंकर और परिवार हैं.

पीलिया से लड़ी लड़ाई

एक्टर हाल ही में पीलिया से जूझ रहे थे और ठीक होने के दौरान उनका वजन कम हो गया था. पीलिया से उबरने के दौरान उनके दुबले-पतले रूप ने प्रशंसकों के बीच चिंता पैदा कर दी थी. हालांकि, वह काम पर लौट आए और सन टीवी के कुकिंग- रियलिटी शो में भी नजर आए थे.

रोबो शंकर का करियर

बता दें कि रोबो शंकर टीवी और फिल्म जगत में एक लोकप्रिय चेहरा थे. गांवों और टेलीविजन पर शो के दौरान रोबोट के करतब दिखाने के बाद उन्हें रोबो नाम मिला था. शंकर 1997 से फिल्मों में काम कर रहे थे. उन्होंने तमिल फिल्मों में कई रोल निभाए. जिनमें सुपरस्टार रजनीकांत की 'पदयप्पा' भी शामिल है. वह विजय सेतुपति की 'इधारकुठाने आसाइपट्टई बालाकुमारा' में अपने एक्टिंग की वजह से फेमस हुए.

इसके अलावा उन्होंने'वायै मूडी पेसावुम', 'मारी', 'SI3' 'वेलैनु वंधुट्टा वेल्लाकरन', 'कदावुल इरुकान कुमारु', 'पा पांडी', 'वेलाइक्करन', 'विश्वासम', 'कोबरा' 'इरुम्बु थिराई' और 'सिंगापुर सैलून' जैसी फिल्मों में काम किया है. अब 46 साल की उम्र में रोबो शंकर की मौत ने फिल्म उद्योग और प्रशंसकों को सदमे में डाल दिया है.

