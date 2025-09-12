scorecardresearch
 

37 साल की उम्र में चाइनीज एक्टर Yu Menglong की मौत, बिल्डिंग से गिरकर गई जान, फैंस शॉक्ड

चाइनीज सिंगर, एक्टर और मॉडल यू मेंगलोंग का 37 वर्ष की उम्र में बीजिंग में एक बिल्डिंग से गिरने के बाद निधन हो गया. पुलिस ने किसी भी आपराधिक साजिश से इनकार किया है. पुलिस मामले की जांच कर रही है. उनके आकस्मिक निधन पर फैन्स और सेलेब्स ने शोक जताया है.

चाइनीज एक्टर यू मेंगलोंग ने छोड़ी दुनिया (Photo: Social Media)
चाइनीज एक्टर यू मेंगलोंग ने छोड़ी दुनिया (Photo: Social Media)

चाइनीज सिंगर, एक्टर और मॉडल यू मेंगलोंग (Yu Menglong) को लेकर बुरी खबर सुनने को मिल रही है. 37 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है. गुरुवार को बीजिंग में एक बिल्डिंग से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई. सिंगर की मैनेजमेंट टीम ने उनके आकस्मिक निधन की खबर को कंफर्म किया है. 

मेंगलोंग ने दुनिया को कहा अलविदा
रिपोर्ट के मुताबिक, उनकी टीम ने स्टेटमेंट ने बताया कि पुलिस ने सिंगर की मौत मामले में किसी भी आपराधिक साजिश के होने से इनकार किया है. बयान में लिखा है- काफी दुख के साथ ये बताना पड़ रहा है कि हमारे प्यारे मेंगलोंग की 11 सितंबर को मौत हो गई है. पुलिस ने किसी भी आपराधिक साजिश से इनकार किया है. हम दुआ करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले. मेंगलोंग के अपनों को इस दुख को सहने की ताकत मिले. 

मेंगलोंग के साथ क्या हुआ था?
इससे पहले पैपराजी ने मेंगलोंग की मौत की न्यूज को एक पोस्ट के जरिए शेयर किया था. अब वो पोस्ट डिलीट हो चुका है. उसमें लिखा था- 'एटरनल लव' और 'गो प्रिंसेस गो' के एक्टर मेंगलोंग का निधन हो चुका है. वो बीजिंग में किसी इमारत से नीचे गिरे. मुझे किसी इनसाइडर ने बताया कि मेंगलोंग अपने 5-6 अच्छे दोस्तों के साथ उनके घर पर 9 सितंबर को खाना खा रहे थे. 11 सितंबर को सुबह करीबन 2 बजे मेंगलोंग अपने बेडरूम में सोने के लिए गए थे. दरवाजा अंदर से बंद था. सुबह 6 बजे जब उनके दोस्त जाने लगे तो किसी ने मेंगलोंग को नहीं देखा. जब वो नीचे पहुंचे तो उन्हें मेंगलोंग की लाश पड़ी दिखी. सिंगर की बॉडी को वहां अपने डॉगी को घुमाने निकले एक पड़ोसी ने देखी. उसी ने पुलिस को इंफॉर्म किया. पुलिस मामले की जांच कर रही है. 

मेंगलोंग के वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्होंने 2007 में अपना करियर शुरू किया था. उन्होंने टैलेंट रियलिटी शो 'माय शो, माय स्टाइल' में पार्टिसिपेट किया था. इसके बाद उन्होंने 'द लिटिल प्रिंस' नाम की शॉर्ट फिल्म में काम किया था. मेंगलोंग ने कई चाइनजी सीरीज में काम कर लोगों का दिल जीता था.  इनमें एटरनल लव, गो प्रिंसेस गो, लव गेम इन ईस्टर्न फैंटेसी शामिल थीं. वो कई म्यूजिक प्रोजेक्ट्स में भी नजर आए थे. एक्टर होने के साथ वो म्यूजिक वीडियो डायरेक्टर भी थे. 

दुखी हैं मेंगलोंग के फैंस
सोशल मीडिया पर जबसे फैंस को अपने चहेते सिंगर मेंगलोंग की मौत की जानकारी मिली है वे हैरत में हैं. फैंस ने सिंगर की आत्मा को शांति मिलने की दुआ की है. सेलेब्स ने भी मेंगलोंग के आकस्मिक निधन पर शोक जताया है. फैंस का कहना है Menglong को उनके शानदार काम के लिए हमेशा याद रखा जाएगा.

लेटेस्ट

