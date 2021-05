Venom 2: टॉम हार्डी स्टारर मार्वल की नई फिल्म, दो विलेन से होगा Venom का सामना

हॉलीवुड एक्टर Tom Hardy की फिल्म Venom 2: Let There Be Carnage का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है और यह काफी जबरदस्त है. यह साल 2018 में आई एंटीहीरो फिल्म Venom का सीक्वल है. ट्रेलर में बताया गया है कि यह फिल्म 'सिर्फ थिएटर' में रिलीज की जाएगी. ट्रेलर में आप टॉम हार्डी के किरदार एडी ब्रॉक को वेनम के साथ रोजमर्रा की जिंदगी बिताते देखेंगे.

क्या है Venom 2 के ट्रेलर में?

फिल्म Venom के पोस्ट क्रेडिट सीन्स में Carnage की झलक दी गई थी. Venom Let There Be Carnage में ब्रॉक और वेनम साथ में जिंदगी बिता रहे हैं. फिल्म में एडी का सामना Cletus Kasady से होगा, जो एक सीरियल किलर है, जिसने एडी संग एक डील की थी. Cletus Kasady इस फिल्म में Carnage में तब्दील हो जाएगा, जो कि खून का प्यासा है. ऐसे में दर्शकों Carnage का भयानक रूप देखने को मिलने वाला है. Carnage के अलावा Frances Barrison नाम की विलेन से भी एडी ब्रॉक को निपटना होगा. अब Venom और एडी कैसे अपनी जान छुड़ाएंगे यही फिल्म में देखना है.

बता दें कि 2018 में आई फिल्म Venom को खराब रिव्यू मिलने के बावजूद यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बढ़िया चली थी. Venom ने विश्व बॉक्स ऑफिस पर 850 मिलियन डॉलर्स की कमाई की थी. Venom Let There Be Carnage में टॉम हार्डी और वुडी हैरेलसन के अलावा मिशेल विलियम्स और रीड स्कॉट नजर आएंगे. फिल्म का निर्देशन Andy Serkis ने किया है और यह सितम्बर 2021 में रिलीज होना तय हुई है.