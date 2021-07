7 महीने में बनी 4 करोड़ की डायमंड-गोल्ड चेन, रैपर ने खास वजह से बनवाई

हॉलीवुड के जाने माने रैपर टाइलर द क्रिएटर अपनी नई एल्बम Call Me If You Get Lost की रिलीज सेलिब्रेट कर रहे हैं. ऐसे में टाइलर ने एक बेहद महंगी गोल्ड और डायमंड की चेन और पेंडेंट बनवाए हैं. पेंडेंट में टाइलर ने दो शाइनी सूटकेस बनवाए हैं, जिन्हें एक बेलहॉप उठाकर खड़ा है. इस ज्वेलरी पीस को सेलेब ज्वेलर एलेक्स मॉस ने बनाया है.

3 करोड़ से ज्यादा का हुआ खर्च

एलेक्स मॉस ने TMZ को बताया कि इस ज्वेलरी पीस को बनाने के लिए टाइलर ने उन्हें सात महीने पहले कहा था. उन्हें चार महीने तो पेंडेट के लिए कलर डायमंड ढूंढने में ही लग गए थे. टाइलर ने एलेक्स को बताया था कि वह क्या चाहते हैं और फिर दोनों ने मिलकर पेंडेंट को डिजाइन किया. इस पेंडेंट की कीमत की बात करें तो इसपर टाइलर ने 500,000 डॉलर खर्च किए हैं. भारतीय रुपये के हिसाब से इसकी कीमत 3,71,80,250 रुपये है.

पेंडेंट में 186 कैरेट के लगे है हीरे

इस ज्वेलरी पीस के पीछे मीनिंग क्या है इसके बारे में किसी को नहीं पता है. टाइलर की आदत है कि वह चीजों को मिस्ट्री रखना पसंद करते हैं और इसके साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया है. बात करें पीस में लगे हीरे की तो इसमें 186 कैरेट के डायमंड लगे हैं, 60 कैरेट के सफायर और 23,515 स्टोन्स को इसमें हाथ से ज्यादा गया है.

पेंडेंट में अलग-अलग तरह के डायमंड है और 18 कैरेट गोल्ड से इसे बनाया गया है. इतना ही नहीं पेंडेंट में बने सूटकेस खुलते और बंद भी होते हैं. टाइलर द क्रिएटर ने इस पेंडेंट को अपने म्यूजिक वीडियो JUGGERNAUT में पहना है. बता दें कि टाइलर का पूरा नाम Tyler Gregory Okonma है. वह रैपर के साथ सिंगर, सॉन्ग राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर और कॉमेडियन भी हैं.