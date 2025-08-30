BTS के जंगकुक ने खोला अपनी जिंदगी से जुड़ा राज, इस मेंटल बीमारी से पीड़ित है सिंगर

इंडिया में कोरियन बैंड BTS की दीवानगी उतनी ही ज्यादा है जितने लोग हॉलीवुड के सिंगर्स के लिए हैं. इनके मेंबर्स आज भले ही एक-दूसरे से अलग हो गए हैं. लेकिन इनके गाने अभी भी फैंस के दिलों में बसते हैं. BTS बैंड का हर मेंबर उनके लिए खास है. लेकिन हाल ही में इसके एक मेंबर जंगकुक से जुड़ी ऐसी बात सामने आई है जो फैंस को निराश कर सकती है.

आखिर किस चीज से पीड़ित है BTS मेंबर जंगकुक?

BTS बैंड के मेंबर जंगकुक ने हाल ही में अपनी जिंदगी से जुड़ी अनसुनी बात साझा की है. उन्होंने बताया है कि वो ADHD नामक एक मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं. जिसमें उन्हें एक जगह लंबे वक्त तक बैठने में परेशानी महसूस होती है. दरअसल, जंगकुक शुक्रवार देर रात एक लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान अपने फैंस के साथ बातचीत कर रहे थे.

इस दौरान वो कई बार बैठे-बैठे अपनी जगह पर हिल-डुल रहे थे जिससे उनके फैंस परेशान हुए. थोड़ी देर के बाद उन्होंने सिंगर को रुकने के लिए कहा और साथ ही ट्रोल भी करना शुरू दिया. जिसे देखकर जंगकुक से रहा नहीं गया. उन्होंने बिना किसी झिझक फैन को बताया कि उन्हें एडल्ट ADHD है और वो खुद अपने हिलने पर काबू नहीं पा सकते हैं.

👤: “don’t move when you’re sitting down”

🐰: i kept moving?

🐰: but, i can’t help it. i kind of…

🐰: it’s like adult adhd

🐰: i have it. i keep moving like this.



(now can people stop commenting stuff like this?) pic.twitter.com/FlS928TMyL — jungkook admirer₇ (@dreamjeons) August 29, 2025

एक फैन पेज ने जंगकुक का वीडियो भी शेयर किया है जिसमें वो व्यूअर्स को बताते हैं, 'मैं लगातार हिल रहा हूं. लेकिन मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता. मुझे एक तरह का एडल्ट ADHD है. मैं इससे पीड़ित हूं. इसलिए मैं इस तरह से अपनी जगह पर हिलता रहता हूं.' जंगकुक की बीमारी सुनकर उनके फैंस तुरंत उनके सपोर्ट में आगे आए. उन्होंने सिंगर को ट्रोल करने वालों की क्लास लगाई.

जंगकुक की आपबीती सुन क्या बोली BTS आर्मी?

BTS के फैंस (यानी आर्मी) जंगकुक की बातें सुनकर इमोशनल हुई. उन्होंने सिंगर का दर्द सुनने के बाद अपनी आपबीती कमेंट्स में शेयर की. उन्होंने लिखा, 'जंगकुक ने लाइव पर कहा कि उन्हें ADHD है और वो इसके कारण हिल रहे हैं, मुझे इससे ज्यादा रीलेटेबल चीज कभी महसूस नहीं हुई. मुझे हमेशा बोला जाता है कि बैठे वक्त अपने पैर ना हिलाओ, लेकिन हकीकत ये हैं कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूं.'

बात करें BTS की, तो बैंड के मेंबर्स ने कंफर्म किया है कि वो सभी एकसाथ अगले साल वापस आ रहे हैं. इस खबर से पूरी आर्मी भी बेहद खुश है. बता दें कि जंगकुक के अलावा BTS में छह और सिंगर्स (जिन, सुगा, ज-होप, आरएम, जिमिन, वी) शामिल हैं.

