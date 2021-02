अमेरिकन रैपर कार्डी बी के वीडियो में बजने लगा 'कलियों का चमन', देखकर फैंस हुए शॉक्ड

अमेरिकन रैपर कार्डी बी इन दिनों एक वीडियो के चलते सुर्खियों में हैं. दरअसल, उन्होंने एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, इसमें उनके बैकग्राउंड में हिंदी सॉन्ग बजता नजर आ रहा है. उन्होंन 1 फरवरी को ये वीडियो शेयर किया था. वीडियो में वो सीढियों से उतरती दिख रही हैं.

कार्डी ने शेयर किया वीडियो

इस वीडियो में उन्होंने ब्लैक कलर की बिकिनी पहनी है, जिसके ऊपर उन्होंने ब्लैक कलर की जैकेट कैरी की है. साथ ही एक कैप भी लगाई हुई है. वीडियो में 1981 की फिल्म ज्योति का सॉन्ग कलियों का चमन बज रहा है. सोशल मीडिया पर कार्डी का ये वीडियो काफी चर्चा में है. 2 फरवरी को भी ऐसा ही एक वीडियो उन्होंने शेयर किया. एक यूजर ने लिखा- OMG इंडियन सॉन्ग बैकग्राउंड में बज रहा है. दूसरे यूजर ने लिखा- कलियों का चमन, क्या मैंने सहीं सुना. इसी तरह के कई कमेंट किए जा रहे हैं.

That Bollywood music at the end got me dancing like 💃 — Masha (@MashaMasala) February 1, 2021

Kaliyon ka chaman in the bg 😳🗿 pic.twitter.com/kzC6Iavwui — Zeemin⁷☀️कुकी की दुल्हनिया🇮🇳 (@PZeemin) February 1, 2021

Omg an Indian song in the background pic.twitter.com/FAOUTITWzY — Jatin ✨ (@StanJoeAlwyn) February 1, 2021

wait wait wait is that ????? kaliyon ka chaman ?????? daaammmnnnnn — Jenni🖤🖤 (@aqua_AlphaQueen) February 1, 2021

Kaliyon ka chaman.. Did i hear it right?!??? 💀 — ᴮᴱ Sanu⁷⟭⟬🧸🍓 (@kajjafeeluv0_0) February 1, 2021

Was not expecting a Cardi B x Lata Mangeshkar collab this evening



(Yes, I know Kaliyon Ka Chaman was sampled by Dr. Dre, don't @ me) https://t.co/yGltXFRKif — Meher (@meherness) February 1, 2021

शुक्रवार को रिलीज होगा न्यू सिंगल

इसके अलावा कार्डी ने सोशल मीडिया पर 2 फरवरी को एक पोस्ट और की है. इस पोस्ट में कार्डी ने बताया है कि उनका न्यू सिंगल इस शुक्रवार को रिलीज हो रहा है. इसका नाम है “UP”. फैंस उनके नए सिंगल को लेकर काफी एक्साइटेड हैं.

प्रियंका चोपड़ा की फिल्म का किया रिव्यू

बता दें कि हाल ही में कार्डी बी ने प्रियंका चोपड़ा की फिल्म द व्हाइट टाइगर की फिल्म का रिव्यू किया था. कार्डी को फिल्म इतनी पसंद आई थी कि वह अपने विचार रखते हुए रो पड़ी थीं.