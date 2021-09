रेपिस्ट को Kiss करते Oprah Winfrey की फोटो वायरल, एक्ट्रेस ने होस्ट को कहा 'छिपकली'

मशहूर होस्ट Oprah Winfrey ने मार्च में रॉयल फैमिली प्र‍िंस हैरी और उनकी पत्नी फॉर्मर एक्ट्रेस मेगन मार्कल का इंटरव्यू लेकर सनसनी मचा दी थी. इस इंटरव्यू में कई गहरे राज सामने आए थे, जिसकी वजह से Oprah का नाम भी हेडलाइन्स में बना हुआ था. इस दौरान उनकी संघर्ष की कहानी ने भी खूब चर्चा बटोरी. पर अब अमेर‍िकन स्टार Rose McGowan ने Oprah की एक वायरल तस्वीर शेयर कर होस्ट को लताड़ा है.

तस्वीर में Oprah Winfrey पूर्व फिल्म प्रोड्यूसर और रेप‍िस्ट हार्वे विन्सटन को गाल पर किस करती नजर आ रही हैं. यह तस्वीर भले ही पुरानी हो पर Rose McGowan ने इसके जर‍िए Oprah पर तंज कसने का मौका नहीं छोड़ा.

एक्टेस ने होस्ट को कहा छ‍िपकली

Rose ने फोटो शेयर कर लिखा 'मैं खुश हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ओपरा की भद्दे सच को देख रहे हैं. काश कि वह सच में अच्छी होती पर वो नहीं हैं. विन्सटन के साथ दोस्ती से लेकर Russel Simmons जैसे पीड़‍ित की जिंदगी बर्बाद करने तक, वह एक खराब व कमजोर नीति को अपने निजी फायदे के लिए सपोर्ट करती हैं. वह फेक है. #Lizard'.

कौन हैं Oprah Winfrey: रॉयल फैमिली के बहू-बेटे के जिनके इंटरव्यू से आया भूचाल

I am glad more are seeing the ugly truth of @Oprah. I wish she were real, but she isn’t. From being pals with Weinstein to abandoning & destroying Russell Simmon’s victims, she is about supporting a sick power structure for personal gain, she is as fake as they come. #lizard pic.twitter.com/RCuXNpWCU0