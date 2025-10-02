scorecardresearch
 

Kantara Chapter 1 First Half Review: शानदार विजुअल्स, दमदार स्टोरीटेलिंग, अद्भुत नया संसार... ऋषभ शेट्टी ने बुना है जादू

ऋषभ शेट्टी की फिल्म ‘कांतारा चैप्टर 1’ आज रिलीज हो गई है. इसकी शुरुआत उस वादे से होती है जो उन्होंने थिएटर के बाहर ही जनता से किया है. 2022 में उनकी फिल्म ‘कांतारा’ ने दंतकथा पर बेस्ड एक अनदेखा संसार रचा था. अगर आप भी इस फिल्म को देखने जा रहे हैं तो पहले हमारा रिव्यू पढ़ लें.

ऋषभ शेट्टी ने 'कांतारा चैप्टर 1' में बुना जादू (Photo: Screengrab)
ऋषभ शेट्टी की ‘कांतारा चैप्टर 1’ की शुरुआत उस वादे से होती है जो उन्होंने थिएटर के बाहर ही जनता से किया है. उनकी 2022 में आई फिल्म ‘कांतारा’ ने दंतकथा पर बेस्ड ऐसा संसार रचा था, ऐसी कहानी दिखाई थी जो जनता ने पहले कभी नहीं देखी थी. सिनेमा के पर्दे पर नया संसार रचने में ये फिल्म खुद में आइकॉनिक बन चुकी है. 

ऐसे में ऋषभ के सामने चैलेंज ये था कि उन्हें ‘कांतारा चैप्टर 1’ में ना सिर्फ पिछला लेवल बरकरार रखना है, बल्कि उससे और एक कदम आगे जाना है. क्या ऋषभ कामयाब हुए? इसके जवाब के लिए हम फिल्म देख रहे हैं, और साथ-साथ आपको दे रहे हैं ये रिव्यू…

फर्स्ट हाफ रिव्यू
‘कांतारा चैप्टर 1’ उस रहस्य से शुरू होती है, जो पहली फिल्म में अधूरा छूटा था― शिवा, उसके पिता, और उनसे पिछली पीढ़ियों में भूत-कोला करने वाले जंगल में उस एक अंधेरी जगह पर ही क्यों गायब होते हैं? इस रहस्य का जवाब उस दंतकथा में है, जो पिछली फिल्म में केवल छुई गई थी. अब आप इस कथा में गहरे उतरते हैं.

कहानी आपको एक जंगल और राजा के शासन में ले जाती है. इस हिस्से में पहले राजा और जंगल में एक दीवार खड़ी होती है. मगर आने वाली पीढ़ियों में उस दीवार के पार देखने की जिज्ञासा कहानी को आगे बढ़ाती है.

फर्स्ट हाफ की शुरुआत में आपको कहानी नैरेट की जा रही है, बैकग्राउंड समझाया जा रहा है. इस सेटअप में समय लगता है. शायद आप कुछ जगहों पर सब्र छोड़ने वाले हों, लेकिन तभी ऋषभ अपने नए संसार के पत्ते खोलते हैं. वो जंगल के समुदाय के लीडर हैं, नाम है बेरमे. जंगल का ये संसार जिस तरह रचा गया है, उसमें इतनी डिटेल है कि उसे देखते हुए आप ऋषभ की स्टोरीटेलिंग के कायल होते चले जाते हैं.

राजकुमारी कनकवती की एंट्री होती है. किरदार निभा रहीं रुक्मिणी वसंत पहले फ्रेम से अटेंशन बांध लेती हैं. बेरमे और कनकवती की केमिस्ट्री, सबसे बेहतरीन लव स्टोरीज को टक्कर देती है. फिर आता है कहानी का कनफ्लिक्ट. जो इंटरवल ब्लॉक में समेटा गया है. जहां शुरुआत में आप फिल्म के थोड़ा ज्यादा ‘बोलने’ से सब्र खोने वाले थे, वहीं इस ब्लॉक में एक शब्द नहीं बोला गया है. सबकुछ स्क्रीन पर घट रहा है. विजुअल्स में इमोशन है, भाव हैं और प्रतीक हैं. 

टेक्निकली, विजुअल्स के लेवल पर, स्टोरीटेलिंग में, एक नया संसार गढ़ने में ऋषभ की मास्टरी दिख रही है. ‘कांतारा चैप्टर 1’ का माहौल सेट है, विजुअल एक्सपीरिएंस अद्भुत है. एक्शन शानदार है. वर्ल्ड-बिल्डिंग, रोमांस आपको अरेस्ट करने वाला है. अब देखना है कि सेकंड हाफ में क्या जादू होता है.

---- समाप्त ----
