फेमस फैशन डिजाइनर को पहचानने से चूकीं जीनत अमान, बाद में हुआ पछतावा, मांगी माफी

बॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस जीनत अमान ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर पुराना किस्सा सुनाया है. जिसमें उन्होंने एक मशहूर फैशन डिजाइनर से लिफ्ट में हुई मुलाकात का जिक्र किया है.

जीनत अमान ने सुनाया किस्सा (Photo: Instagram/@thezeenataman)
जीनत अमान ने सुनाया किस्सा (Photo: Instagram/@thezeenataman)

70-80 के दशक की सबसे खूबसूरत और फेमस एक्ट्रेस जीनत अमान 73 साल की उम्र में भी अपनी दिलखश अदाओं से सभी के दिलों पर आज भी राज करती हैं. जीनत ने अपने बोल्ड और मॉर्डन किरदारों से बॉलीवुड को एक नई पहचान दी है. हाल ही में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है. जो एक वर्ल्ड फेमस फैशन डिजाइनर से जुड़ा हुआ है.

दरअसल एक्ट्रेस ने रेड कलर का एक टॉप पहना हुआ हैं और हाथों में गोल्ड रिंग और कान में ईयरिंग कैरी किया है. इसी के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'मैंने अपने अपार्टमेंट की छत पर अपने फोटोशूट के लिए यह रेड टॉप निकाला तो यह किस्सा याद आ गया, जो आपको पसंद आ सकता है.

जीनत अमान ने क्या किस्सा सुनाया?
अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में एक्ट्रेस जीनत अमान ने लिखा, 'मैंने कैजुअल फोटोशूट के लिए एक रेड टॉप पहना तो एक किस्सा याद आ गया. बात साल 2021 नवंबर महीने की है. एक फ्रेंड का बर्थडे था, हमने ताज पैलेस होटल में इसका जश्न मनाया. जैसे ही मैं और मेरी दोस्त लिफ्ट की तरफ मुड़े, हमने देखा कि लिफ्ट का गेट बंद होने वाला है. तभी एक खूबसूरत हाथ बाहर निकला और गेट खुल गया.'

'लिफ्ट के अंदर दो जेंटलमैन थे, दोनों ने काफी सुंदर ड्रेस पहनी थी. एक दाढ़ी वाला शख्स था, दूसरी विदेशी लग रहा था. लिफ्ट में अंदर जाते ही मैंने मुस्कुराते हुए थैंक्यू कहा और उनके रिएक्शन से पता चला कि उन्होंने मुझे पहचान लिया था. दाढ़ी वाला शख्स बोला, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई. मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि आपने मुझे बचपन से ही इंस्पायर किया है.'

एक्ट्रेस ने आगे लिखा, 'मैंने उन्हें तारीफ के लिए धन्यवाद कहा. उन्होंने मुझे बताया कि वे एक डिजाइनर हैं. जैसे ही लिफ्ट रुकी, मैंने उनसे पूछा, आपका नाम क्या है? वह शख्स बोला, 'सब्यसाची' और मुस्कुराते हुए मेरा हाथ थाम लिया. मैंने भी उन्हें न पहचान पाने के लिए माफी मांगी. इसके बाद मैं और मेरी फ्रेंड अपनी इस गलती पर खूब हंसे.'  

क्यों सुनाया जीनत ने ये किस्सा?
जीनत अमान ने आगे पोस्ट में लिखा, 'मुझे यह बात इसलिए याद आ गई क्योंकि यह रेड टॉप सब्यसाची का है. जो मैंने आज पहना है. यही टॉप मैंने वोग के कवर पेज के लिए पहना था. मुझे यह टॉप गिफ्ट में मिला था. मुझे उम्मीद है कि आपको बॉलीवुड और फैशन से जुड़ा ये किस्सा पसंद आया होगा.'

