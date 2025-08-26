scorecardresearch
 

बॉक्स ऑफिस पर फेल वॉर 2, Jr. NTR पर गिरी गाज? ठंडे बस्ते में गई लीड स्पाई यूनिवर्स फिल्म!

वॉर 2 की नाकामी का असर जूनियर एनटीआर के करियर पर भी पड़ता दिख रहा है. रिपोर्ट्स हैं कि, उनकी लीड स्पाई फिल्म को यशराज फिल्म्स ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है. जबकि यही एक्टर के इस फिल्म को साइन की बड़ी वजह थी. तो क्या इस वजह से एक्टर नाराज हैं? पढ़ें इस खबर में...

स्पाई लीड फिल्म बंद होने से नाराज हुए जूनियर एनटीआर? (Photo: Instagram @jrntr)
स्पाई लीड फिल्म बंद होने से नाराज हुए जूनियर एनटीआर? (Photo: Instagram @jrntr)

वॉर 2 को रिलीज हुए 12 दिन हो चुके हैं लेकिन इसके बॉक्स ऑफिस परफॉर्मेंस को लेकर जो उम्मीद की गई थी, ये उसके मुकाबले बेहद कमजोर निकली. खबर है कि इस टूटी उम्मीद ने यश राज फिल्म्स (YRF) में हलचल मचा दी है. फिल्म में ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर जैसे स्टार्स और तगड़ा वीएफएक्स के होने के बावजूद फिल्म को ठंडा रिस्पॉन्स मिला. हालांकि फिल्म की शुरुआत ठीक रही थी. फिर भी फिल्म 200 करोड़ का ही आंकड़ा पार कर पाई है.

इसका असर जूनियर एनटीआर की दूसरी फिल्म पर पड़ा है. खबर है कि YRF ने जूनियर एनटीआर के किरदार, एजेंट विक्रम पर अलग फिल्म बनाने के अपने बड़े प्लान को रोक दिया है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक, यश राज फिल्म्स की टीम ये फिल्म बना रही थी, लेकिन वॉर 2 के ठीक प्रदर्शन न करने के बाद सारी योजना को रोकना पड़ा.

ठंडे बस्ते में गई जूनियर एनटीआर की स्पाई फिल्म?

सोर्स बताते हैं कि आदित्य चोपड़ा ने एजेंट विक्रम फिल्म को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया है और अब वे स्पाई यूनिवर्स के दिशा-निर्देशन पर ध्यान दे रहे हैं. कहा जा रहा है कि उन्होंने ये बात खुद जूनियर एनटीआर को बताई, और जूनियर एनटीआर ने भी इसे समझदारी भरा कदम मानकर इस प्रोजेक्ट से अलग होने में सहमति जताई.

ये फिल्म जूनियर एनटीआर के वॉर 2 में साइन होने की अहम शर्तों में से एक थी, इसलिए इस फैसले का बड़ा असर माना जा रहा है.

12वें दिन कितना रहा कलेक्शन?

वॉर 2 से बहुत बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन रिलीज के कुछ दिनों बाद ही फिल्म की कमाई में तेज गिरावट आ गई. सैकनिल्क के मुताबिक, 12वें दिन फिल्म ने भारत में महज 2.15 करोड़ रुपए की कमाई की, जो उसकी शुरुआत से बहुत नीचे है. भारत में फिल्म की नेट कमाई 224.88 करोड़ रुपए के करीब है.

फिल्म की थिएटर में रिलीज के बाद अब इसे नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम किया जाएगा, हालांकि अभी आधिकारिक ओटीटी रिलीज डेट घोषित नहीं हुई है. आमतौर पर बॉलीवुड की बड़ी फिल्मों को थिएटर रिलीज के छह से आठ हफ्ते बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर लाया जाता है.

अल्फा पर शिफ्ट हुआ फोकस?

इस बीच, यश राज फिल्म्स अपनी अगली फिल्म अल्फा पर काम कर रही है, जिसमें आलिया भट्ट और शारवरी वाघ लीड रोल्स में हैं. ये फिल्म क्रिसमस 2025 के आस-पास रिलीज होने वाली है. अल्फा की झलक वॉर 2 के अंत के साथ टीज की गई थी. जहां बॉबी देओल जूनियर आलिया को ट्रेन करते दिखे थे. एजेंट विक्रम स्पिन-ऑफ फिल्म डिले होने के बाद सभी की नजरें इस पर लगी हैं कि आदित्य चोपड़ा स्पाई यूनिवर्स की दिशा को कैसे बदलेंगे.

---- समाप्त ----
