शादी का वादा कर मुकर गए थे कुमार गौरव, दिया धोखा, विजयता पंडित बोलीं- सब खत्म...

कुमार गौरव और विजयता पंडित की लवस्टोरी जगजाहिर थी. दोनों एक-दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे. बात शादी तक पहुंच गई थी. लेकिन बाद में कुमार गौरव ने संजय दत्त की बहन नम्रता दत्त से शादी कर ली. विजयता पंडित ने राजेन्द्र कुमार और उनके परिवार पर कुमार गौरव का ब्रेनवॉश करने का आरोप लगाया है. जानते हैं कि कुमार गौरव को लेकर एक्ट्रेस ने क्या कहा.

गौरव कुमार संग बसाना चाहती थीं घर

विजयता पंडित और कुमार गौरव ने 1981 में फिल्म लव स्टोरी से बॉलीवुड डेब्यू किया था. इसके बाद कुमार गौरव फिल्मी दुनिया में सक्सेस पाते गए, लेकिन विजयता इंडस्ट्री से गायब हो गईं. एक्ट्रेस ने सालों बाद कुमार गौरव संग अपनी अधूरी प्रेम कहानी और तबाह करियर को लेकर बात की है.

विक्की ललवानी के पॉडकास्ट में उन्होंने कहा- मेरी जिंदगी एक ट्रैजेडी बन गई जब कुमार गौरव मेरी जिंदगी में आए. मेरे लिए सब कुछ खत्म हो गया. उनके पिता ने मुझे उनके साथ काम नहीं करने दिया. मेरा करियर खत्म हो गया. मैं जैसे एक लाचार इंसान बन गई थी. मैं क्या कर सकती थी? मुझसे पहले उन्होंने आई लव यू कहा था. मैं उनके पीछे नहीं गई थी. वो खुद मुझसे मिलने मेरे घर आते थे, मेरे घरवालों से मिलते थे, और शादी का वादा भी उन्हीं ने किया था. लेकिन फिर उन्होंने किसी और से शादी कर ली. मुझे नहीं समझ आया कि उन्होंने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया.

शादी के खिलाफ था परिवार

विजयता ने आगे कहा- मुझे पता था कि उनका परिवार इस शादी के खिलाफ है, खासकर उनके पिता राजेन्द्र कुमार. मुझे लगता है कि उनके परिवार ने उन्हें समझाया और मजबूर किया कि वो नम्रता दत्त से शादी करें. मुझे तीन दिन पहले तक उन्होंने आई लव यू कहा था और अचानक मुझे खबर मिली कि वो शादी कर रहे हैं. सोचिए, मेरी क्या हालत हुई होगी. उन्होंने मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होने दिया कि वो नम्रता से शादी करने जा रहे हैं.

विजयता ने बताया कि कुमार गौरव की इस बात से उनका परिवार भी सदमे में था. वो कहती हैं कि मेरे माता-पिता को बहुत बड़ा झटका लगा. मेरी मां तो बेहोश हो गई थीं. किसी को यकीन नहीं हुआ कि वो लड़का, जो रोज हमारे घर आता था, ऐसा कर सकता है.

विजयता के मुताबिक, शादी की खबर के बाद उन्होंने कई बार कुमार गौरव से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक दिया गया. उन्होंने कहा कि राजेन्द्र कुमार को हमारा प्यार पसंद नहीं था. वो शुरू से खिलाफ थे. जब हमारी फिल्म ‘लव स्टोरी’ हिट हो गई, तो उन्हें लगा कि फिल्म उनके बेटे की वजह से चली है, न कि मेरी वजह से. उन्होंने मुझसे आखिरी वक्त तक शादी की बात नहीं कही. मैंने शादी वाले दिन तक उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन बाद में हार मान ली.

एक्ट्रेस कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई तकलीफ हुई. हम दोनों एक-दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनका परिवार खिलाफ था. उनका परिवार चाहता था कि वो मुझसे दूर रहें. उनकी एक बहन नम्रता दत्त के साथ पढ़ती थी और वही उसे घर लाने लगी. उनकी फैमिली को लगा कि नम्रता, जो सुनील दत्त की बेटी थी और अमीर घराने से थी, वो कुमार गौरव के लिए बेहतर हैं. उन्होंने गौरव पर इतना दबाव डाला कि आखिर में वो नम्रता के करीब आ गए.

