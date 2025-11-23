scorecardresearch
 

'5 सालों से बड़े पर्दे पर नहीं आया हूं, मेरा साथ दें', विजय वर्मा की गुजारिश, बताया क्यों खास है 'गुस्ताख इश्क'

विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की जोड़ी जल्द फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में नजर आने वाली है. इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए दोनों एक्टर्स ने साहित्य आजतक 2025 में शिरकत की. दोनों ने अपनी पिक्चर, प्यार, इश्क, मोहब्बत को लेकर बात की. विजय ने कहा कि पिछले 5 सालों से वो बड़े पर्दे पर नहीं आए हैं.

साहित्य आजतक 2025 के मंच पर विजय वर्मा (Photo Credits: Atul Kumar Yadav)
विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की जोड़ी जल्द फिल्म 'गुस्ताख इश्क' में नजर आने वाली है. इस फिल्म का प्रमोशन करने के लिए दोनों एक्टर्स ने साहित्य आजतक 2025 में शिरकत की. दोनों ने अपनी पिक्चर, प्यार, इश्क, मोहब्बत समेत खाने को लेकर बात की. इस दौरान दर्शकों से विजय वर्मा ने एक इमोशनल दरख्वास्त भी की.

'गुस्ताख इश्क, 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. इसका पहला गाना 'ऊल जलूल इश्क' कुछ वक्त पहले रिलीज हुआ था. इसके बारे में पूछा गया कि ऊल जलूल इश्क क्या है? जवाब में विजय ने कहा, 'ये वो है जो बहुत… पता नहीं कहां से शुरू होता है, कहां खत्म होता है. क्या था, क्या होता, क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था… बिल्कुल जलेबी जैसा, टेढ़ा-मेढ़ा, उलझा-उलझा इश्क.' तो फातिमा ने कहा, 'बिल्कुल वैसा ही- आड़ा, टेढ़ा, यहां, वहां, हां बोलना है, नहीं बोलना है, पास जाना है, नहीं जाना है… पूरा धर्म-संकट. उसे ऊल जलूल इश्क कहते हैं.'

कैसी फिल्म है गुस्ताख इश्क?

'गुस्ताख इश्क' पुराने जमाने की फील वाली फिल्म है. इसके बारे में बात करते हुए विजय वर्मा ने कहा, 'हम 90s के बच्चे हैं, जिन्होंने मोबाइल आने से पहले का जमाना भी थोड़ा जीया है. हमें वो सुकून याद है. लाइन में खड़े होकर मिस्ड कॉल का इंतजार करना, फिर वापस कॉल करना. किसी को बताना पड़ता था कि मैं घर से निकल रहा हूं, थोड़ी देर में पहुंचता हूं. आज तो डीएम-व्हाट्सएप पर प्रपोज कर देते हैं. जेके- जस्ट जोकिंग, टीटीवायएल. उसे डीकोड करना पड़ता है. हमारी फिल्म में ये सब फिट बैठता है. हम 90s वाले, मोबाइल आने से पहले का जीवन जी चुके हैं. किताब पढ़ना लोगों का शौक हुआ करता था. मेरी फिल्म उसी जमाने की है. मेरा किरदार भी वैसा ही. जैसे घर में पुराना फोटो एल्बम देखते हैं ना? उस जमाने में किसी के घर जाते थे तो उनका घर का एल्बम दिखाते थे. बहुत करीब लगते थे. पता चल जाता था कि कहां घूमे, शादी कैसी थी. ये फिल्म भी वैसी ही पुरानी फोटो एल्बम की याद दिलाएगी.

नसीरुद्दीन शाह के साथ किया काम

विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की पिक्चर में बड़े-बड़े एक्टर्स ने काम किया है. इनमें से एक नसीरुद्दीन शाह भी हैं. ऐसे में दोनों से पूछा गया कि क्या नसीर साहब के साथ काम करते हुए प्रेशर रहा? फातिमा ने कहा, 'बिल्कुल नहीं. जैसे मैं अभी बता रहा था. जितने बड़े और बेस्ट एक्टर्स होते हैं, उतने ही ज्यादा अनुभवी और विनम्र होते हैं. हम तो डरते हैं कि कहीं जज न कर लें, कहीं सोच न लें कि ये क्या बकवास कर रहा है. दिमाग में 10 मिनट की बहस चलती रहती है. लेकिन जब वो आते हैं, इतने प्यार से बात करते हैं. नसीर साहब, विजय वर्मा… सब इतने हंबल हैं. फिल्म के बारे में सोचते हैं, सीन के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं. अपने आप माहौल आसान हो जाता है.

फरिश्ता हैं मनीष मल्होत्रा

फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को फेमस फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने प्रोड्यूस किया है. पहली बार उनके साथ करने अनुभव कैसा रहा इसपर दोनों एक्टर्स ने बात की. विजय वर्मा में कहा, 'जब स्क्रिप्ट पढ़ी तो लिखा था कि 20-30 का स्ट्रगलर, 200 रुपए में जंग लड़ रहा है. किरदार सर्वाइवल मोड में. न बहुत अमीर, न बहुत गरीब, लेकिन स्ट्रगल जिंदगी में है. मैंने सोचा था कि फटीचर भी मेरे किरदार जैसा होगा, कुर्ता फटा हुआ, रफू किए कपड़े होंगे. लेकिन मनीष मल्होत्रा जब प्रोड्यूसर हों तो फटीचर भी खूबसूरत लगने लगता है. पहली बार ऐसा हुआ.'

फातिमा ने कहा, 'जब भी वो सेट पर आते थे, हम बहुत खुश हो जाते थे. खाने का बहुत शौक है उन्हें. पंजाब में शूटिंग थी तो सफेद मक्खन, मक्के की रोटी, सरसों का साग. हमारे डायरेक्टर बहुत पैशनेट हैं, लंच ब्रेक ही नहीं देते थे. लेकिन मनीष सर आते तो लगता था कि आज फरिश्ता आ गया, आज अच्छा खाना मिलेगा. एक घंटे का लंच ब्रेक मिलता था. वरना 10 मिनट में खत्म हो जाता था खाना और फिर काम पर वापस. लेकिन मनीष सर के साथ लग्जरी थी.'

विजय की दर्शकों से दरख्वास्त

सेशन के अंत में फातिमा सना शेख और विजय वर्मा ने फैंस से उनकी फिल्म 'गुस्ताख इश्क' को देखने का आग्रह किया. इस दौरान एक्टर ने ऑडियंस से इमोशनल दरख्वास्त कर डाली. उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों से वो बड़े पर्दे पर नहीं आए हैं. उन्होंने लॉकडाउन से पहले फिल्म की थी, जो थिएटर में रिलीज हुई. उसके बाद अब 5 साल बाद 'गुस्ताख इश्क' आ रही हैं. हालांकि इस बीच वो ओटीटी पर अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में नजर आए हैं. लेकिन अब ऑडियंस उनका साथ दें और फिल्म को देखने के लिए थिएटर जाए.

---- समाप्त ----
