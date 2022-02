Shahrukh Khan के सपोर्ट में उर्मिला, बोलीं- 'हम इतना गिर चुके हैं कि हमें प्रार्थना भी थूकना लग रहा'

लता मंगेशकर के अंत‍िम संस्कार में लेजेंड्री सिंगर के लिए शाहरुख खान के दुआ मांगने का वीड‍ियो चर्चा में है. वीड‍ियो में शाहरुख खान लता दीदी के लिए दोनों हाथ फैलाए अल्लाह से दुआ मांगते हैं और फिर मास्क हटाकर फूंकते हैं. उनके इस फूंक मारने के तरीके को सोशल मीड‍िया का एक तबका बुरा-भला कह रहा है. कई लोगों ने शाहरुख को ये कहकर ट्रोल किया कि वे लता के पार्थ‍िव शरीर पर थूक रहे हैं. हालांक‍ि ट्रोल करने वालों को शाहरुख के फैंस ने मुंहतोड़ जवाब दिया है. अब उर्म‍िला मातोंडकर ने भी शाहरुख का पक्ष लेते हुए इसपर अपना रिएक्शन दिया है.

उर्म‍िला ने ट्रोल करने वाले पर तंज कसते हुए कहा- 'समाज के तौर पर, हम इतना ग‍िर चुके हैं कि हमें प्रार्थना भी थूकना लग रहा है. आप उस एक्टर के बारे में बात कर रहे हैं जिसने कई अंतराष्ट्रीय मंच पर देश का प्रतिन‍िध‍ित्व किया है. राजनीति अब इस नीचले स्तर पर पहुंच चुकी है और यह बेहद दुखद है.' एक्ट्रेस ने ट्व‍िटर पर भी एक फोटो के साथ ट्वीट किया है.

उर्म‍िला की बात से कहीं ना कहीं सभी सहमत हैं. शाहरुख खान ने भारतीय मुसलमान होने के नाते देश का नाम हमेशा रोशन किया है. उन्होंने हर मजहबों का आदर किया है, यहां तक क‍ि वे हर हिंदू त्यौहार को मनाते भी नजर आए हैं. ऐसे में अब अंत‍िम संस्कार पर उनपर थूकने का आरोप लगाना निंदनीय है.

लोगों ने की शाहरुख की तस्वीर को कहा खूबसूरत

इस वीड‍ियो और तस्वीर को कई लोगों ने एक खूबसूरत फोटो भी कहा है. फोटो में एक तरफ शाहरुख दुआ करते तो दूसरी तरफ उनकी मैनेजर पूजा ददलानी हाथ जोड़े प्रार्थना करती नजर आ रही हैं. इसे कई यूजर्स ने भारत की खूबसूरती कहा है. लोगों ने कहा कि यही वो देश है जहां हर मजहब एक साथ एक मंच पर सहजता से खड़े हो सकते हैं.

