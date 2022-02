कौन है Lata Mangeshkar के अंतिम संस्कार में Shah Rukh Khan के साथ पहुंची ये महिला?

लता मंगेशकर ने 6 फरवरी को दुनिया को अलविदा कह दिया. लता मंगेशकर के निधन के बाद बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए मुंबई के शिवाजी पार्क पहुंचे थे. लता दीदी के अंतिम संस्कार में शाहरुख खान भी शामिल हुए. उन्होंने दीदी को श्रद्धांजलि दी और उनके लिए दुआ भी पढ़ी. यह लता और शाहरुख दोनों के चाहनेवालों के लिए भावुक पल था.

शाहरुख के साथ श्रद्धांजलि देने आई गौरी खान?

6 फरवरी को लंबे समय के बाद शाहरुख खान को पब्लिक में देखा गया. लता मंगेशकर के अंतिम संस्कार में शाहरुख खान के साथ एक महिला भी नजर आईं, जो सुपरस्टार के साथ-साथ थीं. जब शाहरुख ने दुआ में हाथ उठाए तो महिला ने हाथ जोड़कर लता मंगेशकर के लिए प्रार्थना की. दोनों का यह फोटो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल भी हुआ. लेकिन कई लोगों को इस बात पर कंफ्यूजन है कि आखिर यह महिला है कौन.

Here’s ⁦@iamsrk⁩ and his wife ⁦@gaurikhan⁩ bidding adieu to Lataji. What a picture of amity and respect this makes #Faith #Humanity pic.twitter.com/fT2M9ThviO — Vinod Sharma (@VinodSharmaView) February 6, 2022

गौरी नहीं तो फिर कौन है ये महिला?

कुछ लोगों का कहना है कि शाहरुख खान के साथ उनकी पत्नी गौरी खान थीं. लता मंगेशकर को शाहरुख और गौरी ने साथ में श्रद्धांजलि दी. लेकिन ऐसा नहीं है. अगर आपको भी कंफ्यूजन है कि शाहरुख के साथ आई महिला कौन थी, तो बता दें कि वह उनकी मैनेजर पूजा ददलानी थीं. पूजा और शाहरुख खान की लता मंगेशकर के लिए दुआ करती तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब तारीफें बटोर रही है.

ड्रग्स केस में आया था नाम

पूजा ददलानी अक्सर शाहरुख खान और उनके परिवार के साथ खिंची तस्वीरें शेयर करती हैं. पूजा ददलानी की दोस्ती, शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान से काफी अच्छी है. दोनों को अक्सर साथ में घूमते और समय पार्टी करते देखा जाता है. शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के ड्रग्स केस में फंसने पर भी पूजा ददलानी की कोर्ट में सुनवाई के लिए जाती नजर आई थीं. ड्रग्स केस में अपने नाम को लेकर भी पूजा ददलानी खबरों में थीं. कहा गया था कि पूजा ने एनसीबी के चश्मदीद को 50 लाख रुपए दिए थे.