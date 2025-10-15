'मुझे क्यों तोड़ा', फेमस मीम बना डायलॉग, TV एक्टर को मिली शोहरत, कैसे मिली थी 'वेलकम' फिल्म?

बा बहू और बेबी शो फेम एक्टर परेश गणात्रा ने अनीस बज्मी की फिल्म वेलकम में एक छोटा-से अधिकारी का किरदार निभाया था. लेकिन वो कैरेक्टर इतना फेमस हुआ कि उसके डायलॉग्स मीम वर्ल्ड की जान माने जाते हैं. 'मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूं, लेकिन आदमी बहुत अच्छा हूं', 'मुझे क्यों तोड़ा', जैसे मीम डायलॉग देने वाले एक्टर परेश को वेलकम फिल्म कैसे मिली और कैसे इन डायलॉग्स का जन्म हुआ, उन्होंने खुद बताया.

मीम वर्ल्ड पर छाए परेश

परेश ने बताया कि उन दिनों वो अपने हिट शो बा बहू और बेबी में बिजी थे. वेलकम फिल्म में पहले अनीस उन्हें कोई और किरदार देने वाले थे लेकिन वक्त की कमी की वजह से एक्टर को मना करना पड़ा. फिर अनीस ने उन्हें इस ऑफिसर वाले किरदार में साइन किया.

हिंदी रश से परेश बोले- अनीस ने कहा कि परेश 15 दिनों के लिए दुबई चलना है, मैंने कहा- भाई मैं तो नहीं आ पाऊंगा. मेरा 'बा बहू और बेबी' शो है. तो वो बोले- अरे क्या ये टीवी... तू छोड़ ना चल मेरे साथ. वेलकम में तेरा बहुत अच्छा रोल लिखा है मैंने. तू मेरी फिल्म नहीं करेगा. तो मैंने कहा- सर मैं आपको मना नहीं रहा. मैं दुबई नहीं आ पाऊंगा 15 दिन. तो उन्होंने कहा- ठीक है, तू कर अपना शो.

Advertisement

'फिर उन्होंने कुछ जिन बाद वापस कॉल किया कि- अब तो लोनावला में शूटिंग है, तू आएगा कि नहीं 3 दिनों के लिए. तो मैंने कहा कि- आप बोलो सर, कहां आना है. कब आना है. इतना तो टाइम मैं निकाल सकता हूं. तो उन्होंने टाइगर पॉइंट पर शूट है बताया.'

वेलकम फिल्म का सीन (Photo: Screengrab)

नाना पाटेकर ने दिया आईडिया

परेश ने आगे कहा कि- वहां जाकर मुझे लाइन सूझी कि ''मैं सिर्फ दिखने में खतरनाक हूं, लेकिन आदमी बहुत अच्छा हूं.'' तो मैंने उनसे डिस्कशन की, तो अनीस भाई बोले- अरे यार मैंने खाका तो रेडी कर दिया लेकिन मुझे मजा नहीं आ रहा है. तो मैंने उन्हें अपनी लाइन बताई कि- ये मैंने सोचा है. अगर इस्तेमाल कर सकें तो. तो उन्होंने सुना और कहा कि- अच्छी लाइन है. फिर उन्होंने सीन लिखना शुरू किया.

'आधे घंटे बाद नाना पाटेकर आए और पूछा कि क्या, सीन तैयार हुआ कि नहीं. तो वो जो लाइन है 'मुझे क्यों तोड़ा', नाना जी की है. वो इम्प्रोवाइजेशन नाना पाटेकर का किया हुआ है. और ये सब होटल में सुबह 11:30 बजे तक चला है. परेश ने बताया कि अनीस भाई ने आधी रात तक जागकर काम किया था.'

मालूम हो कि वेलकम फिल्म में अक्षय कुमार, कटरीना कैफ, नाना पाटेकर के साथ अनिल कपूर भी थे. फिल्म उस वक्त की सुपरहिट कॉमेडी फिल्मों में शुमार थी.

---- समाप्त ----