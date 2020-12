तुलसीदास जूनियर का पोस्टर रिलीज, आशुतोष गोवारिकर की स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में नजर आएंगे संजय दत्त

एक्टर संजय दत्त इन दिनों प्रोजेक्ट्स से घिरे हुए हैं. उनकी फिल्म तोरबाज रिलीज हो चुकी है तो वहीं उन्हें एक नया प्रोजेक्ट हाथ लगा है. संजू बाबा अब जल्द ही आशुतोष गोवारिकर की नई स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म में काम करने जा रहे हैं. इस फिल्म का नाम तुलसीदास जूनियर है. इस फिल्म का निर्माण टी-सीरीज और आशुतोष गोवारिकर प्रोडक्शन बैनर के तले होगा.

स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म बनाने जा रहे आशुतोष

तुलसीदास जूनियर एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म होगी. जहां भूषण कुमार संग आशुतोष गोवारिकर स्वदेस और अपनी अन्य फिल्मों के म्यूजिक के लिए काम कर चुके हैं, वहीं यह पहली बार है जब इन दोनों के प्रोडक्शन हाउस साथ में एक फिल्म को प्रोड्यूस करने जा रहे हैं.

अपनी इस नई फिल्म को लेकर आशुतोष गोवारिकर ने ट्वीट किया, ''एक म्यूजिक कोलैबोरेशन जो मूवी कोलैबोरेशन बन गया है. अपनी क्यू स्टिक्स तैयार रखो. #ToolsidasJunior जल्द आ रही है.'' इस ट्वीट में उन्होंने फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया है, जिसमें एक व्यक्ति के हाथ में सिल्वर बॉल देखी जा सकती है. बॉल में ट्रॉफी बनी है.

A MUSIC association now steps up to become a MOVIE collaboration!!!



Get your cue sticks ready! #ToolsidasJunior coming soon!@duttsanjay #RajivKapoor @BuddhadevVarun @MridulDirector #BhushanKumar #SunitaGowariker #KonarkGowariker @TSeries @agppl pic.twitter.com/XffNwkrF9c